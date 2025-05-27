Відсторонений кандидат у президенти Румунії Джорджеску заявив, що йде з політики

Водночас він не виключив, що може повернутись в політику

Ультраправий політик з проросійськими поглядами, який був усунений від участі в президентських виборах Румунії Келін Джорджеску заявив, що йде з політики. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Політик зробив короткий підпис до відео: «Ми творили історію, а не політику. Дякую мої дорогі».

За словами Джорджеску, він вирішив «припинити активну участь у політичному процесі». Він наголосив, що не є членом жодної партії, не має наміру створювати власну і не прагне обіймати державні посади.

Водночас Джорджеску не виключив, що може повернутися до політики у майбутньому: «Коли з’явиться серйозна можливість, яка принесе реальну користь Румунії та румунському народу».

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