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Фаворит президентських виборів у Румунії пообіцяв посаду забороненому кандидату Джорджеску

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Фаворит президентських виборів у Румунії пообіцяв посаду забороненому кандидату Джорджеску
Джордже Сіміон опускає бюлетень у виборчу скриньку, зліва від нього стоїть Келін Джорджеску
фото: George Simion/Facebook

Згідно з результати екзитполу, Джордже Сіміон набрав найбільше голосів – 33%

У Румунії ультраправий політик Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Келіну Джорджеску. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Сіміона, націоналісти можуть сформувати більшість та обрати Джорджеску прем’єр-міністром або провести дострокові президентські вибори. Крім того, політик припустив, що можуть провести референдум, не уточнивши, що він має на увазі.

«Є кілька способів, у які, якщо румунський народ цього забажає, пан Джорджеску може бути в керівництві, і ми цим скористаємося», – наголосив Сіміон.

За інформацією Digi24, Джорджеску супроводжував Сіміона на виборчу дільницю. За його словами, він прийшов не для того, щоб заявити про фальсифікацію, а для того, щоб визнати «силу демократії та голосування».

Reuters зазначає, що опитування перед виборами показували, що Сіміон може набрати близько 30% голосів, що є впевненою перевагою, але все одно значно менше ніж 50%, необхідних для уникнення другого туру.

За годину до закриття виборчих дільниць Digi24 повідомляв,  що проголосували понад 9 мільйонів румунів – явка виборців перевищила 50%. З них 5,4 мільйона проживають у міських районах, а 3,5 мільйона – у сільській місцевості.

Фаворит президентських виборів у Румунії пообіцяв посаду забороненому кандидату Джорджеску фото 1

Виборчі дільниці закрилися о 21:00, тож уже з’явилися перші результати екзитполу. Згідно із ними, Джордже Сіміон набрав найбільше голосів – 33%.

Нагадаємо, під час виборів президента Румунії, які відбулися в листопаді 2024 року, несподівано в першому турі лідирував 62-річний ультраправий політик Келін Джорджеску.

Пізніше Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

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Теги: вибори націоналісти Румунія

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