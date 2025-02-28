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У Румунії відбулись обшуки і арешти у справі колишнього кандидата в президенти

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Румунії відбулись обшуки і арешти у справі колишнього кандидата в президенти
Днями румунська поліція затримала ультраправого діяча Келіна Джорджеску
фото з відкритих джерел

Правоохоронці знайшли зброю, золоті злитки та багато валюти

У Румунії заарештували 18 людей у справі колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунську службу «Радіо Свобода».

Прокуратура клопотала про арешт 21 людини, але трьох із них заарештують заочно. Йдеться про соратника Джорджеску Гораціо Потра, його сина Доріана і рідного брата Олександра. За даними румунських ЗМІ, Гораціо Потра, імовірно, перебуває в Дубаї.

Напередодні силовики провели 50 обшуків у людей, повʼязаних із Джорджеску: зокрема, з обшуками прийшли до домівок 27 фігурантів та офісів чотирьох компаній. Правоохоронці знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки вагою 25 кілограмів і готівку (понад 3,3 млн доларів, 700 тис. румунських леїв, 43 тис. євро, 21 тис. сербських динарів та 13 тис. дирхамів – валюти ОАЕ).

Нагадаємо, самого Келіна Джорджеску румунські правоохоронці затримали 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах, створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень Джорджеску відпустили – він перебуватиме під судовим наглядом, не зможе виїздити з країни та робити публікації в соцмережах.

Також нагадаємо, що у листопаді 2024 року у Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Лідерство Джорджеску було несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Згодом румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі на суму майже 400 тис. доларів у період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись за два тижні після першого, тобто 18 травня.

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Теги: обшук вибори Румунія арешт президент

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