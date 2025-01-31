Румунський політик заявив, що Зеленський «ставить власні інтереси вище за національні»

Кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску розкритикував президента України Володимира Зеленського. Ультраправий політик назвав українського лідера «напівдиктатором». Про це повідомляє Digi24.

Джорджеску звинуватив українських політиків у «розпалюванні конфлікту», який призвів до «дестабілізації європейської економіки».

«Я з усією емпатією і повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони і двері наших будинків для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, в тому числі і в Києві», – сказав він.

Румунський політик звинуватив українського президента у тому, що він начебто «ставить власні інтереси вище за національні».

«У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище за національні інтереси. Тому я запитую: чому пан Зеленський, як і пан Йоганніс, не допускає вільних виборів? Невже вони не бояться? Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу», – каже він.

Крім того, Джорджеску знову заявив, що Україна «створена з волі великих держав».

«Те, що Україна є державою, створеною з волі великих держав, – це історичний факт. Це не слід вважати тенденційним або наклепницьким твердженням. Навіть Німеччина переосмислила себе в 1989 році з падінням стіни, тому цю заяву слід розглядати не як образу, а як історичну правду, яку потрібно враховувати. Що б не вирішили великі держави, вони все ще мають право вирішувати», – заявив політик.

Кандидат у президенти Румунії також висміяв реакцію українського МЗС, яке звинуватило румунського політика в тому, що він «має господарів у Москві».

«Що стосується згадок про румунські території в Україні, я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми і серця хвилям українських біженців», – каже Джорджеску.

Нагадаємо, ультраправий політик Калін Джорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою».

У середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15% виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.