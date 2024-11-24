У Румунії стартували президентські вибори

У президентських виборах беруть участь 13 кандидатів

Сьогодні, 24 листопада, у Румунії стартував перший тур президентських виборів. Про це повідомляє Euronews România.

Зазначається, що понад 18 млн виборців зареєстровані в постійних списках. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і закриваються о 21:00.

У виборах беруть участь 13 кандидатів, і жоден із них, судячи з останніх соціологічних опитувань, не набере необхідної кількості голосів для перемоги в першому турі. Фаворитом першого туру є чинний прем'єр-міністр Румунії, соціал-демократ Марчел Чолаку (25%). Його головний конкурент – лідер ультраправого Союзу за єдність румунів (AUR) Джордж Сіміон (19%).

Як повідомлялося, 1 грудня в Румунії також відбудуться парламентські вибори, а 8 грудня, якщо буде необхідно, пройде другий тур президентських виборів.

Нагадаємо, що Росія активно намагається впливати на виборчий процес у Румунії, сприяючи певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента. Про це повідомляло Digi24 з посиланням на джерела.

Як повідомлялося, Конституційний суд Румунії відсторонив від президентських виборів Діану Шошоаке, лідерку невеликої ультранаціоналістичної проросійської партії «SOS Румунія».