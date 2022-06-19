Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест

Людей закликали «об’єднатися» проти влади під лозунгом «Нове життя»

Людей закликали «об’єднатися» проти влади під лозунгом «Нове життя»

Концерт російського артиста має відбутися в той же день, що й політична акція

У Кишиневі 19 червня запланований концерт російського артиста, який незаконного гастролював в окупованому Криму, – Філіпа Кіркорова. Організацією дійства займався місцевий проросійський антиваксер В’ячеслав Валько.

Також у цей же день олігарх і лідер партії «Шор» Ілан Шор, який переховується у Ізраїлі, скликає громадян Молдови на протест, повідомляє «Главком».

Людей закликали «об’єднатися» проти влади під лозунгом «Нове життя».

Цікаво, що в цей же день був запланований прайд ЛГБТ-спільноти, який щорічно проходить у Кишиневі. Водночас, телеграм-канали публікують фотографії з людьми в автобусах та символікою політичної акції.

Раніше президентка Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набуде чинності 24 червня.

Також Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, і відмовити Грузії у наданні такого статусу.