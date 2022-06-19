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    Політика

    Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест

    Людей закликали &laquo;об&rsquo;єднатися&raquo; проти влади під лозунгом &laquo;Нове життя&raquo; - Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест
    Людей закликали «об’єднатися» проти влади під лозунгом «Нове життя»
    фото: glavcom.ua

    Концерт російського артиста має відбутися в той же день, що й політична акція

    У Кишиневі 19 червня запланований концерт російського артиста, який незаконного гастролював в окупованому Криму, – Філіпа Кіркорова. Організацією дійства займався місцевий проросійський антиваксер В’ячеслав Валько.

    Також у цей же день олігарх і лідер партії «Шор» Ілан Шор, який переховується у Ізраїлі, скликає громадян Молдови на протест, повідомляє «Главком».

    Людей закликали «об’єднатися» проти влади під лозунгом «Нове життя».

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    Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест
    Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест
    Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест
    Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест

    Цікаво, що в цей же день був запланований прайд ЛГБТ-спільноти, який щорічно проходить у Кишиневі. Водночас, телеграм-канали публікують фотографії з людьми в автобусах та символікою політичної акції.

    Раніше президентка Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набуде чинності 24 червня.

    Також Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, і відмовити Грузії у наданні такого статусу.

    Теги: росія окупанти акція війна закон партії протест Україна окупація концерт #stoprussia
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    Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест