Проросійська партія в Кишиневі привезла Кіркорова, щоб заманити людей на протест
Концерт російського артиста має відбутися в той же день, що й політична акція
У Кишиневі 19 червня запланований концерт російського артиста, який незаконного гастролював в окупованому Криму, – Філіпа Кіркорова. Організацією дійства займався місцевий проросійський антиваксер В’ячеслав Валько.
Також у цей же день олігарх і лідер партії «Шор» Ілан Шор, який переховується у Ізраїлі, скликає громадян Молдови на протест, повідомляє «Главком».
Людей закликали «об’єднатися» проти влади під лозунгом «Нове життя».
Цікаво, що в цей же день був запланований прайд ЛГБТ-спільноти, який щорічно проходить у Кишиневі. Водночас, телеграм-канали публікують фотографії з людьми в автобусах та символікою політичної акції.
Раніше президентка Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набуде чинності 24 червня.
Також Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, і відмовити Грузії у наданні такого статусу.