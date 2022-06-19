Коли в Україні зникне дефіцит пального: відповідь міністра інфраструктури

Імпорт палива з Європи вже зменшив дефіцит після піку в травні

Імпорт палива з Європи вже зменшив дефіцит після піку в травні

Зараз на територію України щодня проїжджає до 230 бензовозів

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему дефіциту пального. Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times. Через нестачу палива Україна залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

«Увесь наш імпорт – з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів», – заявив він.

Зараз на територію України щодня проїжджає до 230 бензовозів, а нові угоди з ЄС та Польщею спрямовані на спрощення митних та прикордонних процедур, через які вантажівки вишиковуються на кілька кілометрів.

До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, повідомив заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Ростислав Шурма. Зараз цей показник становить 100 відсотків. За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів і хоче ще подвоїти цю потужність.

Імпорт палива з Європи вже зменшив дефіцит після піку в травні. Кількість постачальників дизельного палива за останній місяць зросла більш ніж вдвічі, хоча поставки пропан-бутану та бензину зростають повільніше.

У червні Україна планує імпортувати з Європи 600 тис. тонн палива, що в 10 разів більше, ніж 60 тис. тонн, які вона імпортувала в березні.

Кубраков висловив сподівання, що ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Щомісяця імпорт пального до України зростає: у травні бензину завезли майже у 1,5 раза більше бензину, ніж у квітні, дизелю – на 82%. Червень уже б'є рекорди. Європа з такими українськими апетитами ледь справляється.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.