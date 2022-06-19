Молдова заборонила трансляцію роспропаганди

Вже наступного тижня у Молдові офіційно буде заборонено трансляцію російської пропаганди

Президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набуде чинності 24 червня. Про це заявила голова національного регулятора – Ради з телебачення та радіо республіки – Ліліана Віцу в ефірі інтернет-каналу Rlive.

«Закон був підписаний президентом. Наступної п'ятниці, ймовірно, буде опубліковано в «Офіційному віснику», після чого набуде чинності. У ньому з'явилися визначення «дезінформації» і жорсткіші за неї санкції. Тобто, якщо факт буде доведено, то ЗМІ може бути позбавлено ліцензії на сім років», – сказала Віцу.

Посадовиця зазначила, що жорсткі заходи влада вжила у зв'язку із ситуацією в Україні, додавши, що найбільше дезінформації у молдавських ЗМІ спостерігається у передвиборчий період.

Після набуття чинності закону постачальники та поширювачі медіапослуг не можуть транслювати програми, що виправдовують воєнну агресію, заперечують воєнні злочини та злочини проти людяності або розпалюють ненависть.

Нагадаємо, відеостримінгова платформа Netflix перестала відкриватися без VPN у Росії. Крім цього, YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.

Також популярний відеохостинг видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

Разом з тим компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США.

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