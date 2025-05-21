Журнал Newsweek назвав найвпливовішого лідера світу

Зазначено, що Ердоган став однією з найвпливовіших фігур у регіоні

Трамп називає Ердогана «своїм другом» і прагне зробити Туреччину ключовим партнером США

Американський журнал Newsweek опублікував статтю під заголовком «Президент Ердоган став одним із найсильніших людей у світі та союзником Трампа», передає «Главком».

Старший редактор із зовнішньої політики та нацбезпеки Том О’Коннор детально описав, як турецький лідер завдяки активним крокам на міжнародній арені поступово перетворюється на «глобального лідера».

У матеріалі вказано, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, він активно шукав союзників на світовій арені. Зазначено, щопрезидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став однією з найвпливовіших фігур у регіоні.

Особливу увагу приділено ролі Ердогана протягом останнього тижня. Newsweek пише, що він відіграв важливу роль у заклику до припинення вогню та роззброєння РПК, а також у скасуванні санкцій США проти Сирії.

Крім того, Ердогану вдалося переконати Трампа зустрітися з президентом Сирії Ахмедом Шара. У статті також підкреслюється значна дипломатична роль Туреччини на глобальному рівні.

Зокрема, йдеться про її нещодавнє посередництво в переговорах між Росією та Україною.

У матеріалі наведено коментарі радника президента Туреччини, посла та професора Чагри Ерхана, який заявив, що Трамп називає Ердогана «своїм другом» і прагне зробити Туреччину ключовим партнером США.

Професор підкреслив: «Він глибоко розуміє всі динаміки як на регіональному, так і на глобальному рівнях. Сам Ердоган є частиною тенденцій та процесів, із якими ми стикаємося вже чверть століття».

На думку професора, вплив Ердогана дає йому «право голосу на регіональному рівні» й робить його одним із небагатьох лідерів, здатних знаходити рішення в найгостріших і найскладніших конфліктах світу.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Стамбулі розглядалася як історичний шанс.

Він зазначив, що за Туреччиною затримки немає, головний гравець у цих переговорах Путін.

«Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський», – зазначив Ердоган.

Він додав, що зустріч делегацій наших двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні.

Турецький президент наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край війні та досягти справедливого миру.