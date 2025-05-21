Головна Світ Політика
search button user button menu button

Журнал Newsweek назвав найвпливовішого лідера світу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Журнал Newsweek назвав найвпливовішого лідера світу
Зазначено, що Ердоган став однією з найвпливовіших фігур у регіоні
фото: Офіс президента

Трамп називає Ердогана «своїм другом» і прагне зробити Туреччину ключовим партнером США

Американський журнал Newsweek опублікував статтю під заголовком «Президент Ердоган став одним із найсильніших людей у світі та союзником Трампа», передає «Главком».

Старший редактор із зовнішньої політики та нацбезпеки Том О’Коннор детально описав, як турецький лідер завдяки активним крокам на міжнародній арені поступово перетворюється на «глобального лідера».

У матеріалі вказано, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, він активно шукав союзників на світовій арені. Зазначено, щопрезидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став однією з найвпливовіших фігур у регіоні.

Особливу увагу приділено ролі Ердогана протягом останнього тижня. Newsweek пише, що він відіграв важливу роль у заклику до припинення вогню та роззброєння РПК, а також у скасуванні санкцій США проти Сирії.

Крім того, Ердогану вдалося переконати Трампа зустрітися з президентом Сирії Ахмедом Шара. У статті також підкреслюється значна дипломатична роль Туреччини на глобальному рівні.

Зокрема, йдеться про її нещодавнє посередництво в переговорах між Росією та Україною.

У матеріалі наведено коментарі радника президента Туреччини, посла та професора Чагри Ерхана, який заявив, що Трамп називає Ердогана «своїм другом» і прагне зробити Туреччину ключовим партнером США.

Професор підкреслив: «Він глибоко розуміє всі динаміки як на регіональному, так і на глобальному рівнях. Сам Ердоган є частиною тенденцій та процесів, із якими ми стикаємося вже чверть століття».

На думку професора, вплив Ердогана дає йому «право голосу на регіональному рівні» й робить його одним із небагатьох лідерів, здатних знаходити рішення в найгостріших і найскладніших конфліктах світу.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Стамбулі розглядалася як історичний шанс.

Він зазначив, що за Туреччиною затримки немає, головний гравець у цих переговорах Путін.

«Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський», – зазначив Ердоган.

Він додав, що зустріч делегацій наших двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні.

Турецький президент наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край війні та досягти справедливого миру.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До зустічі делегацій України та Росії у Стамбулі привернута максимальна увага
У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо
15 травня, 08:13
Угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
Угода про копалини матиме відкладений ефект для США
Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін
13 травня, 12:07
Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані
Загострення між Індією та Пакистаном, заклики до миру в Україні: головне за ніч
10 травня, 06:37
Володимир Зеленський заявив, що підписання «угоди про надра» – перший результат його розмови з Дональдом Трампом у Ватикані
Подарунок для Трампа. Що не так з угодою про надра? ТЕМА ТИЖНЯ
1 травня, 21:35
Путін у Москві, на Червоній площі у честь параду, 9 травня 2024 року
Триденне перемир’я Путіна: старий трюк у нових декораціях
30 квiтня, 13:05
Трамп високо оцінив діяльність департаменту, заявивши, що «DOGE заощадив $150 млрд»
Трамп перегляне рішення Маска та його департаменту, попри їх «ефективність»
30 квiтня, 09:33
Зеленський, Макрон і Трамп стоять майже поряд на церемонії прощання з Папою Римським (відео)
Зеленський, Макрон і Трамп стоять майже поряд на церемонії прощання з Папою Римським (відео)
26 квiтня, 11:47
Наразі Індія накладає обмеження на онлайн-магазини, що належать іноземним власникам
Адміністрація Трампа висунула економічний ультиматум Індії
22 квiтня, 17:09

Політика

Трамп та Венс провели зустріч з братом Папи Римського у Білому домі
Трамп та Венс провели зустріч з братом Папи Римського у Білому домі
Журнал Newsweek назвав найвпливовішого лідера світу
Журнал Newsweek назвав найвпливовішого лідера світу
Трамп оголосив про створення американського протиракетного «Золотого купола»
Трамп оголосив про створення американського протиракетного «Золотого купола»
Папа Римський готовий прийняти у Ватикані переговори між Україною та РФ – Мелоні
Папа Римський готовий прийняти у Ватикані переговори між Україною та РФ – Мелоні
«Продовжуємо працювати над посиленням тиску на РФ». Сибіга зустрівся з Калас
«Продовжуємо працювати над посиленням тиску на РФ». Сибіга зустрівся з Калас
Рубіо заявив, що США дізнаються про плани Путіна, коли Росія запропонує умови миру
Рубіо заявив, що США дізнаються про плани Путіна, коли Росія запропонує умови миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
83K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
62K
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
57K
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ
15K
Прогноз магнітних бур на 20-21 травня: якою буде сонячна активність

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 03:33
У Мексиці невідомі застелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua