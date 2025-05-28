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Ізраїль може підготуватися до атаки на Іран лише за 7 годин – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ізраїль може підготуватися до атаки на Іран лише за 7 годин – NYT
Поки Трамп прагне угоди з Іраном, Ізраїль знову порушує питання про можливі удари по ядерних об'єктах
фото із відкритих джерел

У той час, як адміністрація Трампа намагається домовитися про ядерну угоду з Іраном, Біньямін Нетаньягу погрожує зірвати переговори, завдавши удару по Ірану

Американська розвідка підрахувала, що Ізраїль може підготуватися до атаки на Іран лише за сім годин. Незадовго до поїздки президента США Дональда Трампа на Близький Схід ізраїльські чиновники попередили Вашингтон про готовність атакувати ядерні об'єкти Ірану. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на газету The New York Times.

За їхньою інформацією, Ізраїль виступає за повне припинення збагачення урану Іраном та демонтаж усіх іранських ядерних об'єктів. Ізраїльські чиновники побоюються, що у спробах укласти угоду щодо іранської ядерної програми Трамп дозволить Тегерану їх залишити.

Раніше, як повідомив портал Axios з посиланням на джерела, Трамп заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що він повинен утримуватися від будь-яких дій, які можуть стати на заваді переговорному процесу щодо ядерної програми Ірану.

Представники Ірану та США провели 23 травня у Римі п'ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, посередником на яких виступає Оман. Глава оманського МЗС Бадр аль-Бусаїді за підсумками консультацій повідомив про досягнення «певного, але не остаточного прогресу». Як заявив його іранський колега Аббас Арагчі, Тегеран та Вашингтон сподіваються за одну-дві зустрічі досягти позитивних результатів.

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів дізналася про підготовку Ізраїлем удару по іранських ядерних об'єктах. Американські чиновники зазначають, що атака може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході. Крім того, удар повністю зіпсував би відносити Ізраїлю зі Штатами.

Раніше стало відомо, що Ізраїль готується атакувати ядерні обʼєкти Ірану. Усе тому, що останніми днями ізраїльська розвідка очікує на провал переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив про прогрес у ядерних переговорах з Іраном і зауважив, що «щось хороше» може бути оголошено «в наступні два дні», не вдаючись до конкретних деталей.  

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Теги: Ізраїль Іран Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу Вашингтон

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