Дали 30 хвилин зібрати речі: Трамп звільнив працівників одного відомства

Дональд Трамп звільнив десятки посадовців Ради національної безпеки

Дональд Трамп радикально скоротив чисельність Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. Він звільнив низку співробітників, відправивши інших в адміністративну відпустку. Як повідомляє «Главком», про пишуть Financial Times та Axios.

Одне з джерел Financial Times оцінило ситуацію як «ліквідацію». Вона почалася через три тижні після того, як Трамп звільнив Майкла Волтца, який обіймав посаду радника президента з нацбезпеки – фактично головну посаду в РНБ. Натомість РНБ очолив держсекретар США Марко Рубіо.

Повідомлення про звільнення співробітники відомства отримали увечері 23 травня. Керівник апарату РНБ Браян Маккормак розіслав листа, що звільняється, електронною поштою після 16:00. В листі він повідомив, що у працівників є 30 хвилин, щоб забрати особисті речі і залишити будівлю РНБ поряд з Білим домом.

«Хоч все це може здатися просто бюрократичним урізанням, насправді йдеться про куди більш значущі речі, Сильно урізавши персонал РНБ, ви позбавляєте федерального уряду інструменту для вироблення зовнішньополітичних опцій та механізму стримування президентських рішень. Залишається лише особиста влада президента», – зазначив один із колишніх співробітників РНБ.

Як зазначає Axios, у Білому домі Трампа РНБ розглядається як надмірно бюрократизована структура, наповнена чиновниками, які не поділяють погляди президента. Тепер же значну частину повноважень РНБ буде передано Держдепартаменту та Пентагону. Один із співрозмовників Axios, який брав участь у плануванні реструктуризації, охарактеризував її як боротьбу з «глибинною державою».

За інформацією цього джерела, чисельність апарату РНБ буде скорочено приблизно вдвічі від нинішніх 350 співробітників. Звільнених співробітників буде переведено на інші державні посади.

Нагадаємо, окружний суд Массачусетсу зобов'язав Дональда Трампа відновити у повному обсязі роботу Міністерства освіти США. Дональд Трамп підписав указ щодо початку процедури скасування Міністерства освіти країни 20 березня. У ньому міністру освіти Лінді Макмахон наказується «вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення закриття Міністерства освіти та повернення повноважень у сфері освіти штатам». Вже за кілька днів після підписання відповідного указу профспілки вчителів та правозахисників подали до суду на адміністрацію президента.