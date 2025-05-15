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Трамп назвав умову, за якої приїде до Туреччини на перемовини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп назвав умову, за якої приїде до Туреччини на перемовини
Трамп: Я просто сподіваюсь, що Росія і Україна зможуть зробити щось
фото: REUTERS/Brian Snyder

Очільник США: «Якщо щось трапиться, я поїду у пʼятницю, якщо це буде доречно»

Президент США Дональд Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Так, Трамп приїде на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно», про що він сказав під час свого візиту до Катару.

«Якщо щось трапиться, я поїду у пʼятницю, якщо це буде доречно. Але ми маємо людей, які просто зараз ведуть перемовини. Я просто сподіваюсь, що Росія і Україна зможуть зробити щось», – заявив Трамп.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас  Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. 

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.

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Теги: перемир'я переговори Дональд Трамп путін

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