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Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому
Трамп подякував Маску за роботу
фото: Reuters

Трамп заявив, що Маск часто повертатиметься до Білого дому

Президент США Дональд Трамп вручив мільярдеру Ілону Маску символічний «золотий ключ» від Білого дому під час прощальної церемонії в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Це не кінець DOGE, а справді лише початок. Я вважаю, що команда DOGE виконує неймовірну роботу, вона й надалі виконуватиме неймовірну роботу, а я продовжуватиму її навідувати і залишатимусь другом і радником президента», – сказав Маск, додавши, що він продовжуватиме консультувати Трампа.

Символічний «золотий ключ» від Білого домусимволічний «золотий ключ» від Білого дому
Символічний «золотий ключ» від Білого домусимволічний «золотий ключ» від Білого дому
скриншот

«Він зробив фантастичну роботу», – сказав про Маска Трамп, відзначивши, що мільярдер часто повертатиметься до Білого дому, і подякував йому «за колосальні зміни у старих підходах до ведення справ у Вашингтоні».

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск, який керував Департаментом ефективності уряду (DOGE), заявив, що його робота «добігає кінця». 

Як пише CNN, заява Маска з’явилася після того, як він висловив занепокоєння щодо пакету заходів Трампа з масштабних податкових і бюджетних скорочень, зазначивши в інтерв’ю CBS Sunday Morning, що це, на його думку, лише посилить бюджетний дефіцит США та зашкодить зусиллям Міністерства енергетики.

Трамп раніше анонсував пресконференцію з Маском: «Це буде його останній день, але не зовсім, тому що він завжди буде з нами, допомагаючи на всьому шляху. Ілон приголомшливий! Побачимося завтра в Білому домі».

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

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