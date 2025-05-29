Пєсков повідомив, чи планується нова розмова Трампа та Путіна

Кремль зробив заяву про розмову Трампа та Путіна

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нової розмови президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна наразі не заплановано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков додав, що РФ поки не отримала відповіді України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня.

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.