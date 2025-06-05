Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»

На запитання, чи продовжить він підтримувати Україну, Трамп відповів: «Так, я з Україною. Я виступаю, за припинення вбивств, справді»

Трамп повторив, що незадоволений відносинами України й Росії – «між ними велика ненависть»

Президент США Дональд Трамп порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються, як божевільні». Як передає «Главком», про це Трамп сказав на пресконференції з нагоди візиту канцлеру Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому США.

Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

«Між ними двома є певна неприязнь. Мені доводиться з цим мати справу, і канцлеру доводиться з цим мати справу, це неймовірно… Між цими двома, між цими двома чоловіками, але між ворогуючими сторонами, велика ненависть», – заявив президент США.

І додав, що просив Путіна не завдавати удару у відповідь на українську спецоперацію «Павутина». «Я сказав: «Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити». Але знову ж таки, тут багато ненависті», – переказав Трамп. Він додав, що «Путін отримав сильний удар, і я не думаю, що він грає в ігри».

🇺🇸 Я не друг Росії. Якщо побачу, що Росія переходить межу, ви здивуєтеся, наскільки жорстко ми діятимемо, - переконує Трамп pic.twitter.com/sAfoldNWFF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2025

На запитання, чи продовжить він підтримувати Україну, Трамп відповів: «Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною про корисні копалини... Я виступаю, за припинення вбивств, справді». Президент США додав, що якщо Росія вийде «за межі допустимого, ви будете вражені, наскільки жорсткою буде наша реакція».

На запитання щодо запровадження нових санкцій проти Росії Трамп відповів, що ця дата «у нього в голові». Водночас Мерц сказав Трампу, що вважає його «ключовою людиною у світі», яка може чинити тиск на Росію.

🇺🇸 Дедлайн санкцій проти рф - у моїй голові. Ми будемо дуже жорсткими. Це може зачепити обидві країни, - сказав Трамп, маючи на увазі й Україну pic.twitter.com/k7QOihjBGm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2025

Нагадаємо, глава Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Білого дому на першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом після вступу на посаду. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глава німецького уряду має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет. Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту.

Аналітики зазначають, що Мерц уже зробив кілька сміливих політичних кроків, які він може висвітлити, щоб заспокоїти Трампа. Зокрема, він підтримав вимогу Трампа більш ніж подвоїти цільовий рівень витрат НАТО до 5% від ВВП. Два європейські дипломатичні джерела також повідомили Reuters, що саме Мерц координував візит європейських лідерів до Києва через кілька днів після вступу на посаду.