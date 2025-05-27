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Путін активно формує «нову еліту» з-поміж учасників «СВО» – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Путін активно формує «нову еліту» з-поміж учасників «СВО» – розвідка
Кремль не просто посилює тиск на бізнес, а й сам керує перерозподілом впливу
колаж: розвідка

Путін активно формує «нову еліту» з учасників війни, витісняючи стару бізнес-верхівку

Після початку повномасштабної війни проти України російський диктатор Володимир Путін активно формує «нову еліту» з-поміж учасників так званої спеціальної військової операції, поступово маргіналізуючи стару бізнес-верхівку. Репресії, арешти та націоналізація стають інструментами політичної гри, в якій олігархи втрачають вплив і власність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Показовим прикладом цієї тенденції є конфлікт між мільярдером Олексієм Мордашовим (власник «Сєвєрсталі») та губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим. Після заборони на використання мігрантів у будівництві, губернатор звинуватив Мордашова в «непатріотичності» та зменшенні інвестицій. В результаті Філімонов ініціював чистку місцевої влади – з посад було усунуто кілька високопосадовців, пов’язаних із «Сєвєрсталлю».

Тиск на бізнес не обмежився Вологодською областю. У 2025 році затримано засновника агрохолдингу «Русагро» Вадима Мошковича, гендиректора «Благо Інвест» Дмитра Фосмана. Також розпочато судовий процес щодо націоналізації аеропорту «Домодєдово», що належить Дмитру Каменщику.

Кремль не просто посилює тиск на бізнес, а й сам керує перерозподілом впливу. Бізнесмени змушені демонструвати повну політичну лояльність, інакше ризикують втратити майно чи свободу. Репресії стають звичним способом контролю економіки, а конфлікти між силовими структурами та олігархами перетворюються на ще один фронт всередині самої російської влади.

Нагадаємо, Ізоляція, поєднана з параноєю та інформаційним вакуумом, могла суттєво вплинути на психічну стабільність російського диктатора Володимира Путіна. Проблеми почалися ще за часів пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times. Як пише британська газета, на думку експертів, корінь божевілля Путіна – в ізоляції під час пандемії: тоді Путін буквально зник з поля зору. Диктатор провів до двох років у своїй резиденції в Ново-Огарьово під Москвою, уникнувши будь-яких контактів навіть із найвищими чиновниками. Резиденція була оснащена дезінфекційними тунелями, а відвідувачі мусили проходити двотижневу ізоляцію перед зустріччю.

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Теги: путін розвідка

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