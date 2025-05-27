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Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора
Колишні співробітники російських спецслужб заявляли, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною
фото: Reuters

Експерти вважають, що коренем божевілля Путіна є ізоляція під час Covid-19

Ізоляція, поєднана з параноєю та інформаційним вакуумом, могла суттєво вплинути на психічну стабільність російського диктатора Володимира Путіна. Проблеми почалися ще за часів пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як пише британська газета, на думку експертів, корінь божевілля Путіна – в ізоляції під час пандемії: тоді Путін буквально зник з поля зору. Диктатор провів до двох років у своїй резиденції в Ново-Огарьово під Москвою, уникнувши будь-яких контактів навіть із найвищими чиновниками. Резиденція була оснащена дезінфекційними тунелями, а відвідувачі мусили проходити двотижневу ізоляцію перед зустріччю.

Повна ізоляція обмежила комунікацію Путіна, який контактував лише з деякими особами, зокрема зі своїм помічником Миколою Патрушевим. Він поширював теорії змови про вторгнення США, шлюби з тваринами в Європі та евакуацію західних еліт до Сибіру через «виверження супервулкана».

Колишній кремлівський радник Гліб Павловський заявив, що «попередній Путін був розсудливим», однак зараз він «реагує на картини у власній голові».

Вперше ознаки радикальної зміни в поведінці Путіна публічно зауважив тодішній американський сенатор, а нині держсекретар Марко Рубіо ще у лютому 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він заявив, що «з Путіним щось не так».

Тим часом президент США Дональд Трамп, який завжди прихильно відзивався про російського диктатора, реагуючи на нещодавні атаки по Україні, сказав, що Путін «абсолютно збожеволів».

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. За даними розвідки, Путін досі живий, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

Як повідомлялося, стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецидив його серйозного захворювання.  У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.

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Теги: путін хвороба

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