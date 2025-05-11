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Путін запропонував провести прямі переговори з Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін запропонував провести прямі переговори з Україною
Путін: Москва неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, Київ їх саботував
скріншот з трансляції

Володимир Путін хоче провести прямі переговори між РФ та Україною у Стамбулі вже у четвер, 15 травня

Президент Росії Володимир Путін вийшов до журналістів з великим запізненням. Як і писали російські ЗМІ, диктатор говорить про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Путіна.

Путін почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я. 

Путін заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.

Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Володимир Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

До слова, Путін тільки виступив із заявою, але вирішив не відповідати журналістам на питання. До прес-конференції Пєсков аргументував відмову тим, що виступ відбувся вночі та у словах Путіна буде все, що потрібно почути. 

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Президент наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші. Водночас він зазначив, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. За словами Зеленського протягом цих 30 днів робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо Москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.

Теги: переговори путін росія

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