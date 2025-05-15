Буданов пояснив, в яку пастку загнав себе Путін, відмовившись їхати у Туреччину

Буданов вважає, що Путін відмовою від зустрічі з Зеленським знищує пропагандистську ідею РФї про те, що Україна нібито не хоче переговорів

Буданов: Наш президент зробив рішучий такий крок, прямо сказав «все, я приїжджаю», і тут вже не вийде сказати, що це щось інше

Російський диктатор Володимир Путін відмовою від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським зруйнує свої пропагандистські наративи щодо України. Як передає «Главком», про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, повідомляє «РБК-Україна».

Буданов вважає, що Путін відмовою від зустрічі з Зеленським знищує пропагандистську ідею самої Росії про те, що Україна нібито не хоче переговорів та завершення війни.

«Думаю, Путін не приїде. Але треба розуміти, що таким кроком вони зруйнують свою ж ідею про те, що Україна робить все для того, щоб ухилитися від справжніх реальних мирних переговорів. Наш президент зробив рішучий такий крок, прямо сказав «все, я приїжджаю», і тут вже не вийде сказати, що це щось інше. По факту вони не підготувалися до цього», – сказав Буданов.

Разом із президентом Зеленським у Туреччині сьогодні перебуватимуть декілька українських топ-посадовців. Як передає «Главком», про це повідомило Суспільному джерело, обізнане із ходом візиту.

Так, до Туреччини прибуде міністр оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступники керівника Офісу президента Ігор Жовква та Ігор Брусило. Наразі міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже перебуває у Туреччині.

Чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією – наразі не відомо.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Путіним.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. А президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.