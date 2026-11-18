Путін і Трамп підготувалися до переговорів у Китаї

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже ввечері 18 листопада під час урочистого обіду на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. У Кремлі також не виключили кількох розмов між лідерами протягом заходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова.

За словами представника Кремля, перший контакт між американським і російським лідерами може відбутися ще до тристоронніх переговорів за участю голови КНР Сі Цзіньпіна, запланованих на 19 листопада.

Ушаков зазначив, що незалежно від формату зустрічі Путін і Трамп матимуть повноцінну розмову. Водночас він допустив, що протягом саміту вони зможуть поспілкуватися кілька разів. Однією з можливостей для першого контакту стане урочистий обід, який відбудеться ввечері 18 листопада.

При цьому російська сторона поки не уточнила, скільки часу триватимуть переговори та які саме питання обговорюватимуть лідери під час можливого першого контакту.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до китайського міста Шеньчжень для участі в саміті АТЕС, який проходить 18–19 листопада. Про прибуття американського президента повідомило китайське інформаційне агентство «Сіньхуа».

На 19 листопада заплановані тристоронні переговори Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Раніше Білий дім повідомляв, що однією з головних тем зустрічі стане контроль над ядерними озброєннями.

Тим часом Путін уже провів окремі переговори з китайським лідером. Їхня зустріч відбулася 18 листопада у Шеньчжені та, за повідомленнями медіа, тривала понад дві години.

Під час розмови сторони обговорили економічну співпрацю та зовнішньополітичну взаємодію. Путін назвав Сі Цзіньпіна другом і заявив про розвиток відносин між Москвою та Пекіном.

Китайський лідер зі свого боку наголосив на стабільності двосторонніх відносин і заявив про перспективи подальшої співпраці незалежно від змін міжнародної ситуації.