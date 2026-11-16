Лавров звинуватив Трампа у невиконанні обіцянок Путіну і розкрив деталі переговорів

Окремо міністр розповів про переговори щодо усунення так званих подразників у відносинах Росії та США

Глава МЗС країни-агресора заявив, що Вашингтон зберігає санкції Байдена та запроваджує нові обмеження проти російських компаній

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує санкційну політику його попередника Джо Байдена, попри слова американського лідера про те, що війна проти Росії – не його війна. Також глава російського МЗС розповів про перебіг переговорів Москви та Вашингтона щодо усунення суперечностей у двосторонніх відносинах. Про це Лавров сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, пише «Главком».

«Суперечностей повно, маса суперечностей. Ось вони зараз ухвалили вже за президента США Дональда Трампа нові санкції проти «Лукойлу» та «Роснефти». Вони продовжують усі байденівські санкції, хоча це, як каже Дональд Трамп, «війна Байдена, а не моя війна»», – заявив Лавров.

За словами Лаврова, після зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці американський президент нібито демонстрував позитивний настрій і сторони змогли узгодити майже всі питання, крім одного. Однак згодом, як стверджує глава МЗС країни-агресора, досягнуті домовленості фактично забули.

Лавров також заявив, що європейські представники після зустрічі в Анкориджі намагалися переконати Трампа відмовитися від домовленостей із Москвою.

Окремо міністр розповів про переговори щодо усунення так званих подразників у відносинах Росії та США. За його словами, процес просувається повільно.

«Ні хитко ні валко. Він іде туго», – сказав Лавров в інтерв’ю. Він додав, що під час зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо нагадує йому про необхідність продовжувати ці переговори.

Також Лавров заявив, що між Москвою та Вашингтоном залишається багато суперечностей, а Росію нібито витісняють із нафтової галузі Сербії та енергетичних ринків світу.

Варто нагадати, що Росія не погодиться на перемир'я у війні проти України, якщо не буде розуміння, що відбуватиметься після припинення бойових дій. Москва наполягає, що не піде на просте припинення вогню і вимагає плану, а також звинувачує європейські країни у спробах використати паузу для посилення української армії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ.