Трамп підтвердив повернення Україні доступу до Starlink

Трамп: Я не хочу коментувати це, знаєте, чи я телефонував, чи хтось інший телефонував, це не має значення

Доступ України до Starlink відновлено

Президент США Дональд Трамп вирішив не уточнювати, чи відбувалася особисто його розмова з Ілоном Маском стосовно ситуації із мережею Starlink. Про це пише «Главком».

За його словами, деталі про те, хто саме здійснював дзвінки, не є суттєвими, оскільки найголовнішим підсумком є сам факт відновлення роботи системи.

«Я не хочу коментувати це, знаєте, чи я телефонував, чи хтось інший телефонував, це не має значення. Здається, головне те, що він (Ілон Маск – «Главком») відновив доступ», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп звернувся до Ілона Маска з вимогою скасувати ліміти на використання військової версії мережі Starlink українськими силами.

Журналісти зазначають, що одразу після телефонної розмови між ними система повернулася до звичного режиму роботи. Українська сторона вже зафіксувала зростання швидкості зв'язку, хоча функціонал відновлено ще не повністю.

Як відомо, українські військові втратили безпілотники на суму понад $1 млн через обмеження роботи супутникової системи зв’язку Starshield, яку використовують Сили оборони. Через перебої підрозділи були змушені майже на три доби призупинити бойові операції.

До слова, The Wall Street Journal повідомляла, що Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникового зв’язку для України. За інформацією видання, це рішення застало українських посадовців і представників американської влади зненацька.