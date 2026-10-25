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Помічник Путіна розповів, хто завадив США примусити Україну до капітуляції у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Помічник Путіна розповів, хто завадив США примусити Україну до капітуляції у війні
За словами представника Кремля, наразі постала потреба залучати до обговорень ще й європейські країни
фото з відкритих джерел

Москва застерегла від завищених очікувань щодо мирних переговорів

У Росії визнали, що розрахунки на швидке приборкання України за допомогою президента США Дональда Трампа не виправдали сподівань. Як інформує «Главком», помічник російського диктатора Юрій Ушаков у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним відверто заявив, що Вашингтону так і не вдалося домогтися від Києва капітуляції через підтримку ЄС.

За словами представника Кремля, наразі постала потреба залучати до обговорень ще й європейські країни, оскільки важелі впливу США на українське керівництво виявилися недостатніми.

«Раніше було враження після Анкориджа, що американська адміністрація може щось таке надиктувати та змусити Київ виконати. Але поки що це якось не виходило. Тому що мало говорити тільки з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ», – сказав Ушаков.

Водночас у Путіна підтвердили намір відновити тристоронні переговори за участю американської сторони, проте назвали дату не раніше 4 листопада – відразу після проведення проміжних виборів до Конгресу у Сполучених Штатах.

Ушаков закликав не мати «високих очікувань» щодо наступного раунду переговорів.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду для якнайшвидшого завершення війни. За його словами, Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення, однак не погодиться на визнання окупованих територій російськими чи добровільне виведення українських військ із Донбасу.

Раніше Кремль заявив, що наразі не йдеться про візит президента США Дональда Трампа до Москви. Натомість країна-агресор стежить за можливістю контактів на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який у листопаді відбудеться в китайському Шеньчжені. 

Також президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прокоментували можливість візиту до України. Відповідаючи на запитання журналіста, Меланія сказала «побачимо», а американський президент додав: «Таке може статися».

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори

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