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Путін зробив Трампу нову пропозицію після угоди про дизель

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін зробив Трампу нову пропозицію після угоди про дизель
Віткофф провів переговори з Путіним
фото: РИА

Російський диктатор запропонував США постачання ще одного стратегічного ресурсу

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спеціальним посланцем американського лідера Стівом Віткоффом заявив, що Росія могла б постачати до США мінеральні добрива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Що стосується фермерів, президент Трамп згадував про це під час телефонних розмов. Ми могли б постачати добрива у великих кількостях», – сказав Путін.

Ще на початку жовтня Путін домовився зі Дональдом Трампом про постачання дизельного пального на американський та світовий ринки. Заради цього США тимчасово пом’якшили санкції проти Росії до квітня 2027 року. У розмові зі спеціальним посланцем США російський диктатор додав, що перші танкери з дизельним пальним «вирушать через два-три дні».

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посадовець привіз документи, у яких викладено підходи до завершення війни в Україні. Під час зустрічі він також заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.

Зауважимо, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника американського лідера Стіва Віткоффа тривала три години.

До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.

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Теги: Стів Віткофф Дональд Трамп путін США росія

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