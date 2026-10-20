«Хтось вирішив пригальмувати допомогу»: Зеленський розкритикував США

Зеленський запропонував США 30-денну паузу в ударах по російських НПЗ в обмін на захист українського неба

Україна пропонувала на 30 днів припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на американську допомогу із захистом українського неба. Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон не виявив готовності підтримати цю пропозицію, а також повідомив про затримки з постачанням ракет і відсутність попереджень про першу хвилю російських балістичних ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Київ запропонував Вашингтону обмін на 30 днів

Зеленський розповів американським законодавцям, що Україна готова на місяць зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо США допоможуть захищати український повітряний простір упродовж того самого періоду.

«Ми запропонували припинити удари по російських нафтопереробних заводах на 30 днів, а натомість очікували, що Америка допоможе нам захищати наше небо протягом тих самих 30 днів», – заявив президент.

Він назвав такий варіант справедливим, але зазначив, що українська сторона не почула готовності США підтримати його.

Пропозиція пролунала на тлі напруження між Києвом і Вашингтоном через українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Американська сторона вимагала припинити такі атаки, тоді як Україна наполягає на взаємності та потребує посилення протиповітряної оборони для захисту від російських ракет і безпілотників.

Україна знову не отримала попередження про балістику

Окремо Зеленський заявив, що Україна втретє за короткий період не отримала від партнерів завчасного попередження про першу хвилю російських балістичних ударів. За його словами, йдеться про американську систему раннього попередження.

Президент повідомив, що Київ не отримав від Вашингтона чіткого пояснення причин. Водночас, за його словами, перед наступною хвилею ударів попередження надійшло.

«Чому це відбувається – я не знаю», – сказав Зеленський.

Він не стверджував, що відсутність попередження була навмисним рішенням американської влади. Причини цього випадку, за його словами, залишаються нез’ясованими.

Зеленський згадав про обмеження Starshield

Ще одне питання, яке порушив президент, стосувалося супутникової системи Starshield. Зеленський заявив, що Україна не отримала повних пояснень щодо обмежень її використання.

Starshield – це супутникова система оборонного призначення, яку використовують, зокрема, для військового зв’язку. Її робота важлива для українських військових, які застосовують безпілотники під час бойових операцій.

Питання супутникового зв’язку стало предметом окремої суперечки між Києвом і Вашингтоном. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Білий дім наказував обмежувати роботу Starlink в Україні, та пояснив позицію американської адміністрації щодо військової системи Starshield.

Ракети очікують на погодження Пентагону

Зеленський також заявив про затримки з постачанням американських ракет, за які вже заплатили країни-партнери України. За його словами, один із пакетів ракет очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета.

«Ми знаємо, що Пентагон затримує постачання ракет, за які наші партнери вже заплатили», – сказав президент.

Він додав, що європейські держави чекають на дозвіл США передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Ці боєприпаси потрібні для протидії російським балістичним ракетам.

За словами Зеленського, затримки з озброєнням і проблеми з попередженнями про атаки змушують його припускати, що Вашингтон міг ухвалити політичне рішення сповільнити допомогу Україні.

«Хтось ухвалив політичне рішення пригальмувати підтримку України», – заявив президент.

Водночас Зеленський не назвав посадовців, які могли ухвалити таке рішення, і не навів доказів того, що затримки з ракетами, обмеження Starshield та відсутність попереджень про балістичні удари є частинами єдиного узгодженого кроку.

Зеленський очікує на нові контакти з представниками Трампа

Президент також повідомив про сподівання на нові переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За інформацією Reuters, українська сторона розраховувала на зустріч із ними найближчими днями в Норвегії.

Контакти відбуваються на тлі суперечок щодо умов припинення війни, американської військової підтримки та ударів по енергетичних об’єктах Росії. Раніше Зеленський уже передавав Віткоффу й Кушнеру пропозиції щодо подальших переговорів.

Нагадаємо, під час переговорів у Маямі 9 жовтня американські представники наполягали на припиненні українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За даними The New York Times, українська та європейська делегації були здивовані позицією Вашингтона щодо Росії та рішенням американської адміністрації призупинити санкції проти російського дизельного пального. Докладніше про перебіг зустрічі читайте в матеріалі «Главкома» – США ведуть з Росією набагато тісніші перемовини, ніж визнається публічно.