Вашингтон відреагував на вимогу Путіна до НАТО

«Путін вкотре довів, що не налаштований серйозно на досягнення миру шляхом переговорів», – заявив сенатор Том Коттон

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон назвав абсурдною вимогу Росії щодо відведення сил НАТО від кордонів Альянсу. Про це американський сенатор написав у мережі Х, інформує «Главком».

За словами Тома Коттона, Путін вкотре довів, що не зацікавлений у досягненні мирної угоди шляхом переговорів. Сенатор вважає, що подальші дипломатичні контакти наразі перетворилися на фарс.

Коттон наголосив, що російський диктатор погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не здатний перемогти.

«Виведення військ країн НАТО звід власних кордонів – це абсурдна вимога Росії. Путін погодиться припинити війну лише тоді, коли зрозуміє, що не зможе перемогти. Ми маємо допомогти Україні довести це», – заявив сенатор.

Нагадаємо, РФ підготувала новий перелік вимог до США та європейських країн щодо майбутньої системи безпеки на континенті. Серед них – виведення військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинення західної військової допомоги Україні та обмеження ядерних гарантій Франції і Великої Британії для інших європейських країн.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу, що Кремль намагається перетворити переговори про завершення війни на обговорення всієї системи європейської безпеки.

До слова, під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація знову порушила питання гарантій безпеки, які Москва висувала ще до повномасштабного вторгнення. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що без формування нової системи безпеки домовленості неможливі.