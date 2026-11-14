Головна Світ Політика
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Вашингтон відреагував на вимогу Путіна до НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Вашингтон відреагував на вимогу Путіна до НАТО
Спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер разом із російським представником Кирилом Дмитрієвим у Москві
фото: Reuters

«Путін вкотре довів, що не налаштований серйозно на досягнення миру шляхом переговорів», – заявив сенатор Том Коттон

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон назвав абсурдною вимогу Росії щодо відведення сил НАТО від кордонів Альянсу. Про це американський сенатор написав у мережі Х, інформує «Главком».

За словами Тома Коттона, Путін вкотре довів, що не зацікавлений у досягненні мирної угоди шляхом переговорів. Сенатор вважає, що подальші дипломатичні контакти наразі перетворилися на фарс.

Коттон наголосив, що російський диктатор погодиться зупинити війну лише тоді, коли усвідомить, що не здатний перемогти.

«Виведення військ країн НАТО звід власних кордонів – це абсурдна вимога Росії. Путін погодиться припинити війну лише тоді, коли зрозуміє, що не зможе перемогти. Ми маємо допомогти Україні довести це», – заявив сенатор.

Нагадаємо, РФ підготувала новий перелік вимог до США та європейських країн щодо майбутньої системи безпеки на континенті. Серед них – виведення військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинення західної військової допомоги Україні та обмеження ядерних гарантій Франції і Великої Британії для інших європейських країн. 

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу, що Кремль намагається перетворити переговори про завершення війни на обговорення всієї системи європейської безпеки.

До слова, під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація знову порушила питання гарантій безпеки, які Москва висувала ще до повномасштабного вторгнення. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що без формування нової системи безпеки домовленості неможливі.

Читайте також:

Теги: путін диктатор НАТО Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Трампа узгодити позицію з Європою перед зустріччю з Путіним
«Другий Анкоридж»: Мерц розповів про побоювання перед зустріччю Трампа й Путіна
Вчора, 17:30
Зустріч Путіна зі спецпосланцями США – Слівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, в Сенатському палаці Кремля в Москві, 12 листопада 2026 року
Ті самі ультиматуми в новій обгортці. Що задумав Путін
Вчора, 13:23
Starlink – супутникова система зв’язку компанії SpaceX Ілона Маска, яку Україна використовує, зокрема, для забезпечення комунікації військових на фронті
Конгресмен-республіканець звинуватив Маска та Білий дім у блокуванні можливостей ЗСУ
12 листопада, 18:27
Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти
Путін хоче зруйнувати життя у шести містах України – Зеленський
12 листопада, 15:26
Мао Нін: Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США
Китай підтвердив підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
4 листопада, 15:06
9 жовтня 2026 року Дональд Трамп домовився з Путіним про дизель
Зеленський оцінив наслідки «дизельної угоди» Трампа-Путіна
28 жовтня, 09:11
Ще нещодавно Москва пропонувала умови, а Київ шукав способи їх змінити. Тепер ситуація починає змінюватися
Зеленський та Путін помінялися місцями
23 жовтня, 13:23
Кремль вважає цей крок «жестом доброї волі», тому Росія нічого не вимагає від США натомість
Трамп відреагував на «жест доброї волі» Путіна під час переговорів із Віткоффом
21 жовтня, 15:57
Було б дуже великою дурістю погоджуватись на асиметричний мир, про який мріє Путін
Путін дозріває до миру: Україна має тиснути далі
19 жовтня, 16:26

Політика

Вашингтон відреагував на вимогу Путіна до НАТО
Вашингтон відреагував на вимогу Путіна до НАТО
Туск іронічно відреагував на скандали навколо Орбана
Туск іронічно відреагував на скандали навколо Орбана
Кремль розкрив, чи висуватиме умови щодо переговорної групи від Європи
Кремль розкрив, чи висуватиме умови щодо переговорної групи від Європи
Китай і США провели засідання напередодні зустрічі Сі та Трампа
Китай і США провели засідання напередодні зустрічі Сі та Трампа
Болгарія припиняє постачання зброї Україні: прем'єр пояснив причину
Болгарія припиняє постачання зброї Україні: прем'єр пояснив причину
Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів
Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
149K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua