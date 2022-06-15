Путін нагородив танковий полк, який у березні утік з-під Києва

Танки 239-го гвардійського полку були знищені під Броварами, Кремль за ці втрати, названі «масовим героїзмом та відвагою», нагородив підрозділ орденом

Поразку 239-го танкового полку на Київщині Кремль назвав «масовим героїзмом».

Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом Жукова 239-й танковий полк 90-ї танкової дивізії, що базується в уральському місті Чебаркуль. Документ про нагородження опублікував Telegram-канал провладного видання РІА «Новості».

Підставою для нагородження цього підрозділу, який воював на території України, Путін назвав «масовий героїзм та відвагу», «стійкість та мужність», які військовослужбовці полку нібито проявили під час «захисту державних інтересів».

Нагадаємо, що саме 239-й танковий полк разом із 6- м танковим полком (обидва входять до 90-ї танкової дивізії) потрапили під удар українських «Стугн» і «Корсарів» під Києвом у Броварському районі.

Внаслідок потужного удару українських захисників росіяни замість атаки на Київ змушені бути переходити до оборони, а згодом взагалі втекли з України.

Додамо, що саме Чебаркуль, як дізналися російські розслідувані, став одним із тих міст, куди російські військові відправили з прикордонних з Україною регіонів РФ та Білорусі найбільше крадених у українських містах і селах речей.

У 40-тисячне місто за три місяці війни приїхало більше 5 тонн посилок з-під українського кордону, тоді як у мільйонний Єкатеринбург – лише на 1 тонну більше.