Як «Стугна» і «Корсар» знищували рашистські танки: розповідь екснардепки

Чорновол розповіла про легендарний бій під Скибином, коли ПТРК «Стугна» уперше знищила рашистські танки

Уперше протитанковий комплекс «Стугна» був використаний у бою під Скибином на Київщині

Розгром 6-го танкового полку російської армії в районі київського села Скибин забезпечили українські протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Про це у інтерв’ю виданню «Цензор» розповіла колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, яка брала участь у тому бою.

Вона пояснила, що, попри заяви самих рашистів, які стверджували, ніби їхній танковий підрозділ знищили українські артилерія, танки та «Байрактари», насправді по ворожим силам відпрацювали вітчизняні ПТРК «Стугна» та «Корсар», які розробило конструкторське бюро «Луч», а також кілька розрахунків з РПГ, які перебували в засідці.

(Відео того самого бою, в якому рашистський танковий полк розбили українські протиракетні комплекси)

«Головну роль в цьому бою я віддала б «корсарщику», бо він просто унікально відпрацював. Оце все відео, де танчики розлітаються, це робота одного «Корсара», – пояснила Чорновол, яка у тому бою керувала «Стугною».

Екснардепка пояснила, що робота з «Корсаром» значно небезпечніша, бо оператор цього комплексу має перебувати біля самої установки. «Це «Стугна» на проводі, а я що називається «в домике», кудись зі своїм екранчиком втекла і відпочиваю», – зазначила Чорновол.

Вона додала, що росіяни не могли повірити у те, що їхні танки розстріляли із «Корсара» та «Стугни», бо думали, що ця ракетна програма в Україні давно згорнута і похована.

Нагадаємо, у тому бою, який відбувся у першій половині березня, загинув і командир 6-го танкового полку полковник Захаров.

В результаті серйозних втрат дві БТГр (крім 6-го, на цій ділянці воював 239-й танковий полк 90-ї танкової дивізії РФ) змушені були зупинити наступ на Київ і перейти до оборони.