Путін назвав мера Москви співучасником своїх злочинів в Україні

Російський диктатор нагадав про участь Собяніна у «налагодженні життя» на окупованих територіях України

У Росії відбувається інаугурація мера Москви, і президент країни-агресора Володимир Путін назвав Сергія Собяніна співучасником своїх злочинів.

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Російський президент подякував переобраному меру Москви за роботу у тимчасово окупованому Криму, а також патронат у Донецькій та Луганській областях. За словами Путіна, у 2014 році Собянін «багато зробив» для кримчан та севастопольців.

«І сьогодні столиця допомагає налагоджувати нормальне життя в нових регіонах Росії, взявши шефство над Донецьком та Луганськом. Шановний Сергію Семеновичу, шановні колеги, хочу вам щиро за це подякувати - за цю потрібну та вдячну роботу», – заявив російський диктатор.

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Також Путін в рамках своєї промови підкреслив, що за Собяніна віддали свої голоси понад 75% мешканців російської столиці. За словами президента країни-агресора, такі показники нібито демонструють «широку підтримку москвичів та схвалення результатів роботи».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вмовив північнокорейського колегу Кім Чен Ина створити свої «дипломатичні» представництва в окупованих Донецьку та Луганську, головним завданням яких насправді є сприяння завезенню на тимчасово окуповані території північнокорейських громадян для виконання будівельних робіт. Центр нацспротиву аналізує такі дії РФ, як підтвердження нестачі достатньої кількості робітників з території самої Росії чи трудових мігрантів з Центральної Азії.

Також ми писали, що диктатор Володимир Путін за час війни проти України змінив уже 12 воєначальників російської армії. Очільник Кремля боїться, що вони загрожують його життю. Зазначається, що така кадрова чистка свідчить про консолідацію серед російського командування, яке об'єдналося навколо Путіна. Ті, яких глава Кремля вирішує замінити, зникають, або загадково помирають.