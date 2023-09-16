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Путін змінив 12 воєначальників за час війни: WP проаналізувала страхи диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін змінив 12 воєначальників за час війни: WP проаналізувала страхи диктатора
У Путіна немає іншого вибору, окрім як залишити Шойгу головним
фото з відкритих джерел

Генерали, яких глава Кремля вирішує замінити, зникають, або загадково помирають

Диктатор Володимир Путін за час війни проти України змінив уже 12 воєначальників російської армії. Очільник Кремля боїться, що вони загрожують його життю. Про це пише Washington Post.

У матеріалі йдеться, що така кадрова чистка свідчить про консолідацію серед російського командування, яке об'єдналося навколо Путіна. Ті, яких глава Кремля вирішує замінити, зникають, або загадково помирають.

Для прикладу, за день до загибелі ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, Путін звільнив з посади главу військово-повітряних сил Росії.

«Після цього диктатор разом з головнокомандувачем армії Росії Герасимовим та очільником міноборони Росії Шойгу показово відвідав штаб у Ростові-на-Дону, у якому було одне з вогнищ заколоту Пригожина. Меседж цього візиту полягав у тому, що Шойгу та Герасимов залишаються головними, втілюючи інтереси Путіна», – ідеться у повідомленні.

Як стверджують західні аналітики, загибель ватажка «Вагнера», звільнення та зникнення командирів підкреслюють відсутність довіри Путіна до його військового керівництва.

«Побоюючись зради, російський лідер віддав перевагу лояльності над компетентністю, і він терпів внутрішні чвари, які погіршили його військову машину», – пише видання.

Ще одна гучна відставка генерала Івана Попова, який піддав критиці Міністерство оборони країни-агресорки. Зокрема, його перенаправили до Сирії, викликавши гнів багатьох провоєнних російських блогерів. Туди Путін уже відправив опальних генералів Андрєя Сердюкова, Алєксандра Чайко та Сєргєя Киселя.

Під невдоволення Путіна потрапив і генерал-полковник Михайло Мізинцев, якого було звільнено у квітні 2023 року. Потім він приєднався до «вагнерівців» і після заколоту генерала ніхто не бачив.

За даними видання, від початку вторгнення Росії в Україну з посад було усунено щонайменше 12 високопоставлених воєначальників.

Старший політичний помічник ув’язненого російського політика Олексія Навального Леонід Волков заявив, що у Путіна немає іншого вибору, окрім як залишити Шойгу головним.

«Це чоловік пояснив тим, що більш талановитий міністр оборони становив би загрозу для президента, особливо якщо йому вдасться переломити війну. на користь Росії», – вказано у повідомленні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але Київ має прямо сказати про готовність до них.

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Теги: полковник диктатор звільнення чоловік політика відставка путін Міноборони міністр

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