Байден скористається відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті G20 – ЗМІ

Відсутність лідерів КНР та Росії на саміті в Індії дає президенту США можливість привернути партнерів

Президент Джо Байден планує скористатися відсутністю двох ключових суперників на зустрічі лідерів Групи 20 у Нью-Делі цього тижня, щоб зробити новий крок до країн, заручитися підтримкою яких намагались Китай і Росія, пише Bloomberg.

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Диктатор Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін вирішили пропустити цьогорічну зустріч, даючи Байдену шанс відновити США як полярну зірку міжнародної системи. Він презентує США таким країнам, як Бразилія, Південна Африка та Індонезія, не кажучи вже про приймаючу країну, Індію, які прагнуть тісніших зв’язків з Китаєм і відмовилися стати на бік однієї зі сторін після вторгнення Росії в Україну.

Центральне місце в цих зусиллях займає прагнення збільшити фінансування та масштаби діяльності Світового банку та інших банків розвитку, щоб поглибити зв’язки зі світовими економіками, що розвиваються, і запропонувати альтернативу державному кредитуванню Китаю. США також планують домагатися списання боргів для бідних країн і оголосити фінансування нових інфраструктурних проєктів. Після самміту Байден відвідає В’єтнам, щоб оголосити про комерційні угоди, які поглиблюють зв’язки з технологічним сектором країни, що розвивається.

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Білий дім вважає це фінансування вирішальним на багатьох фронтах: як форму дипломатії м’якої сили, щоб переконатися, що проєкти підтримують високі стандарти праці та враховують клімат, і як противагу зусиллям Китаю та Росії посилити вплив у країнах стратегічне та економічне значення яких тільки починає зростати.

Здатність Байдена зробити таку презентацію залежатиме, звичайно, від його власної здатності бути присутнім. У першої леді Джилл Байден виявили позитивний результат на Covid-19, і якщо коронавірус пошириться на президента, він змушений буде скасувати заплановану поїздку. У середу він сказав, що пройшов тест і наразі здоровий.

Зусилля Байдена також залежатимуть від того, чи важають інші країни-учасниці G20 це зібрання все ще актуальним для керування світовою економікою. Напруженість через війну в Україні є лише останнім загостренням у різноманітній і часто хаотичній багатосторонній коаліції, тоді як Китай і Росія шукають інших майданчики для розширення свого впливу.

Байден сподівається, що відносна стабільність економіки США зміцнить його позицію щодо американського лідерства і пом’якшить скептицизм щодо того, що республіканський Конгрес або повернення колишнього президента Дональда Трампа може підірвати будь-які дані американськими офіційними особами обіцянки.

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Форум також дає Байдену шанс налагодити відносини з критично важливими партнерами. Помічники говорять, що він, ймовірно, поспілкується з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, навіть якщо вони не проведуть офіційної зустрічі.

Ця розмова в кулуарах може виявитися вирішальною для Байдена, який дуже хоче побачити збільшення видобутку нафти – і відповідне очікуване падіння цін на бензин – напередодні президентських виборів наступного року. Білий дім також намагався сприяти потенційній нормалізації дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Чи не найважливішим результатом для Байдена може бути зміцнення його позицій до листопада, коли Сі може поїхати до Сан-Франциско, де США приймають щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Нагадаємо, що саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня – там, серед іншого, мала відбутись зустріч Сі з Джо Байденом. Байден заявив, що «розчарований» відмовою китайського колеги їхати на саміт.