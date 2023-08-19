Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичному

glavcom.ua
Україна прагне лише Перемоги
фото з відкритих джерел

Півтора місяця для переламу на фронті ще є

Не відбувається нічого неочікуваного.

Так, один з помітних чиновників НАТО зробив типовий вкид щодо переговорів України з агресором з відмовою від частини наших територій, тобто, на відомих умовах недоімперії. Натомись обіцяють примарний вступ у НАТО (гарантій – жодних). Постійні читачі мого блогу мають пам’ятати, що я попереджав про такий сценарій неодноразово ще до початку нашого наступу.

Немає сумнівів, що цей вкид – не останній. І появу їх провокує ситуація на фронті, яку можна характеризувати як динамічну рівновагу: ЗСУ тиснуть на окремих ділянках, ворог намагається робити те саме на інших.

Причині ситуації, що склалася, достатньо прозорі.

По-перше, ми самі намагалися лякати ворога нашим переможним літнім наступом. І таки досягли свого: ворог злякався. І почав закопуватися у землю, мінувати все навкруги, форсувати виробництво всіх видів зброї.

По-друге, ми все ще не розуміємо мотивацію ворога. Наша мотивація абсолютно зрозуміло: українські герої захищають своїх рідних, свою землю, свою державу. Оскільки нічого подібного у агресора нема, бо він веде загарбницьку немотивовану війну, то виникає хибне відчуття, що треба ще натиснути, і ворог зламається і побіжить.

А це не так. Окупантів мотивує, в першу чергу, страх. Російський генералітет боїться Путіна. Полковники бояться генералів. І так далі до рядового бійця, який боїться власного командиру взводу більше, ніж ЗСУ. До речі, наші касетні боєприпаси дієво виправляють цей баланс страху.

Крім того, ми недооцінюємо російську покірність. Росіян женуть на несправедливу війну, на смерть, а вони підкоряються. Бо не бачать жодної іншої перспективи. І навіть жінки не наважуються масово протестувати, щоб врятувати своїх чоловіків, синів, братів.

До розгрому окупантів на території України нічого в недоімперії не зміниться. А нам не дають достатньо зброї для такого розгрому: і тому що її реально замало, і тому що у Заходу нема чіткого алгоритму, що робити з ядерною Росією, яка почне розпадатися.

І про розбіжності і суперечки, які буцімто виникли між політичним і воєнним керівництвом країни, тобто, між Зеленським і Залужним.

Так, робочі розбіжності існують. Але вони стосуються не продовження наступальних дій, президент Зеленський як раз за успішний наступ ЗСУ. Бо тиснути щодо переговорів з агресором будуть саме на нього.

Але у військових є переконання, що наша промисловість недостатньо працює на забезпечення ЗСУ зброєю українського виробництва. Зокрема, ми почали програвати у кількості і якості повітряних безпілотників, а це суттєво ускладнює наступальні дії. Реакцією на це і є нещодавня заява Зеленського щодо необхідності збільшити виробництво безпілотників у рази.

Півтора місяця для переламу на фронті ще є. Крапку можна буде ставити лише за початку дощів, які практично унеможливлюють наступальні дії, а також коли будуть вичерпані всі наші резерви. На сьогодні принаймні половина таких резервів ще не задіяна.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ війна боєприпаси президент ворог наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп яскравий приклад змін у політичному устрої західних країн
«Правий поворот». Що коїться у політиці західного світу
29 липня, 14:15
На початку минулого тижня зафіксовано фейк, що американський актор Елайджа Вуд запросив Зеленського до США «лікуватися від наркозалежності»
«Легітимні обстріли Росії». Огляд російської дезінформації
7 серпня, 12:38
У ніч на 23 липня ворог знову атакував Одесу
Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки
23 липня, 02:34
Українські сили добре підготовлені і добре навчені, щоб досягти успіху
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
27 липня, 10:24
Представниця російського МЗС Марія Захарова вигадала, що окупанти «захищають свободу Африки» в Україні
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
30 липня, 12:27
Білоруська влада може фінансувати ПВК «Вагнера» – розвідка
Білоруська влада може фінансувати ПВК «Вагнера» – розвідка
13 серпня, 09:32
Українці тікали від війни за кордон
Скільки українців виїхали за кордон і не повернулися через війну: шокуючі цифри
17 серпня, 07:29
Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук не розкрив кількість суден, які вже пройшли реєстрацію
Україна почала реєструвати судна для проходу коридорами у Чорному морі
12 серпня, 13:10
Військові, які брали участь у деокупації Урожайного
Звільнення Урожайного, атака на Ренійський порт. Головне на 16 серпня
16 серпня, 21:00

Олександр Кочетков

Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичному
Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичному
Про заміну воєнкомів
Про заміну воєнкомів
За яку Україну воюємо?
За яку Україну воюємо?
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу
Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження
Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження
Смертельний діагноз для росіян
Смертельний діагноз для росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
США назвали втрати України і Росії у війні
36K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
22K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
19K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
13K
Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні
13K
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину

Новини

Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту