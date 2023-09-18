Зеленський про контрнаступ: ми не повинні дати Путіну перепочити
«Нам потрібно максимально звільнити свою територію і рухатися вперед»
Президент України Володимир Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі йде повільно, але запевняє, що українські війська просуваються вперед. Про це він сказав в інтерв’ю СBS.
«Складна ситуація. Я буду з вами абсолютно чесним. У нас є ініціатива. Це плюс, – сказав Зеленський. – Ми зупинили наступ росіян і перейшли в контрнаступ. І, незважаючи на те, що не дуже швидко, важливо, що ми щодня рухаємося вперед і звільняємо територію».
«Нам потрібно максимально звільнити свою територію і рухатися вперед, – продовжив Зеленський. – Ми не повинні дати Путіну відпочити».
Президент України також прокоментував удари безпілотників по Росії. «…Це не каральні місії, як вони виконують вбивства мирного населення. Росія повинна знати, що де б вона не була, з якого б місця не запускали ракети для ударів по Україні, Україна має повне моральне право атакувати ці місця. Ми відповідаємо їм: «Ваше небо не так добре захищене, як ви думаєте», – сказав Зеленський.
На запитання ведучого, чого, на думку Зеленського, Путін намагався досягти, вбиваючи мирних жителів, президент сказав: «Зламати (нас – ред.). І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього – зламати. Цій людині, яка пробилася такими кривавими діями, з усім, що вона сказала, не можна довіряти. Такій людині немає довіри. Бо він уже давно не людина».
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