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У пропагандистки Симоньян паніка: безпілотник впав недалеко від її дому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У пропагандистки Симоньян паніка: безпілотник впав недалеко від її дому
Симоньян побідкалася на безпілотник, який впав недалеко від її вулиці
фото з відкритих джерел

Москву та Підмосков'я сьогодні атакують безпілотники

Російську пропагандистку Маргариту Симоньян дуже налякали безпілотники, які атакували сьогодні Москву та Підмосков'я. Про це вона написала у телеграм і заявила, що дрон упав на сусідній із нею вулиці.

«Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній вулиці», – йдеться у її дописі.

Понад 90 рейсів затримано або скасовано аеропортах Москви через невідомі БПЛА, поскаржилася  пропагандистка.

Тим часом російські пропагандисти пишуть, що ППО збила ще один «український безпілотник» сьогодні о 8:16 над Істринським районом Підмосков'я. Там і проживає Маргарита Симоньян.

Нагадаємо,у російському Ростові-на-Дону прогриміла низка вибухів.

Як раніше повідомлялося, що усі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошено так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Теги: безпілотник Маргарита Симоньян Москва

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