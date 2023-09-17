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Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
Путін вмовив Кім Чен Ина створити свої «дипломатичні» представництва в окупованих Донецьку та Луганську
фото з відкритих джерел

Путін хоче завезти робітників з КНДР для виконання будівельних робіт на тимчасово окупованих територіях

Росія хоче завезти робітників з КНДР на тимчасово окуповані території України для допомоги окупаційній адміністрації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російський диктатор Володимир Путін вмовив північнокорейського колегу Кім Чен Ина створити свої «дипломатичні» представництва в окупованих Донецьку та Луганську, головним завданням яких насправді є сприяння завезенню на тимчасово окуповані території північнокорейських громадян для виконання будівельних робіт.

Центр нацспротиву аналізує такі дії РФ, як підтвердження нестачі достатньої кількості робітників з території самої Росії чи трудових мігрантів з Центральної Азії. 

Цьогоріч Росія вже вербувала трудових мігрантів для участі в окупаційній діяльності РФ, тому вірогідно, що робітничі загони з громадян КНДР можуть бути завезені для підтримки окупаційних військ.

У липні МЗС Росії утворило на окупованих Донеччині та Луганщині свої регіональні «представництва», головним завданням яких було залучення іноземців до трудової міграції та створення іноземних підприємств у цих областях. Працівники «представництв» проводитимуть роботу зі створення нових «дипломатичних представництв», «консульських установ» та «представництв іноземних організацій», щоб створювати ілюзію «міжнародного визнання» приналежності цих територій до РФ.

Раніше, ще з 2014 року, РФ так само використовувала громадян, так званої, Співдружності невизнаних держав, до якої входять Абхазія, Нагірно-Карабаська Республіка, Придністровська Молдавська Гагаузія, Республіка Південна Осетія, які регулярно відвідували ТОТ АР Криму та Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, у суботу 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 

Північнокорейський диктатор під час своєї поїздки по Росії крім військових об'єктів, заводів та аеродромів, відвідав дельфінарій. Крім того, Кім Чен Ин подивився балет Петра Чайковського «Спляча красуня» на Приморській сцені Маріїнського театру у Владивостоці.

До слова, північнокорейський диктатор під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Також Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

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Теги: путін Кім Чен Ин окупація Північна Корея росія

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