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Росіяни вийшли на протести, понад сотню осіб затримано: що сталося (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вийшли на протести, понад сотню осіб затримано: що сталося (відео)
Прихильники Навального вийшли на протести у його День народження
фото: «Медуза»

По всій Росії на акціях на підтримку Навального затримано 109 осіб

У неділю 4 червня в різних містах РФ відбулися нечисельні акції протесту з нагоди Дня народження ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, якому цього дня виповнилося 47 років. Силовики затримали понад 100 осіб. Про це повідомляє «ОВД-Інфо» та «Медуза».

Як зазначається, вуличні акції пройшли не тільки у російських містах, але і по всьому світу (Женева, Буенос-Айрес, Прага, Тель-Авів, Париж, Гельсінкі, Торонто, Мехіко, Стокгольм, Токіо, Сідней, Тбілісі і Вільнюс).

«У Росії в основному виходять на одиночні пікети і точкові акції – у Хабаровську, Красноярську, Ростові-на-Дону, Калінінграді, Єкатеринбурзі, Омську, Саратові, Санкт-Петербурзі та інших містах», – пише «Медуза».

За даними «ОВД-Інфо», по всій Росії на акціях на підтримку Навального затримано 109 осіб, більшість із них – у Москві.

Силовики затримували протестувальників за синьо-жовті та кульки з написом з кульками з написом: «З днем народження, Олексій», кофту з написом ШІЗО, листівки зі «зверненням до диванів», а також плакат «Свободу і кенгуру, Путін – павук».

Так, поліцейські проводили облави на Тагансько-Червонопреснянській лінії метро в Москві, вилучали паспорти і телефони, а також не пускали адвокатів у відділення. Серед затриманих виявилося п'ятеро неповнолітніх і двоє журналістів.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням команди Навального, російські чиновники корпорації «Тактичне ракетне озброєння», яке виробляє ракети, щоб бити по Україні, розкрадають державні кошти

Раніше Навальний заявив, що стосовно нього зі справи про екстремізм виділено нову справу за статтею про тероризм. Тепер йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Теги: росія протест Олексій Навальний

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