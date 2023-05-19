РФ закуповує безпілотники через Казахстан на мільйони доларів – розслідування

РФ отримує мікроелектроніку та безпілотники завдяки казахстанським посередникам

Попри введені санкції, російська оборонна промисловість та армія справно отримують потрібні їм мікроелектроніку та безпілотники через «дружні» країни. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання «Важные истории», Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності та видання Der Spiegel.

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РФ отримує мікроелектроніку та безпілотники завдяки казахстанським посередникам. Найбільші технологічні компанії відмовилися від прямих поставок агресору, але не можуть проконтролювати всіх своїх дистриб'юторів. Тому ті, як правило, цілком законно, можуть продати товар до Китаю, Казахстану, Киргизстану, Вірменії або до іншої «дружньої» Росії країни. А вже звідти він буде поставлений до РФ і вирушить у тому числі на оборонні підприємства.

Один із головних продавців дронів DJI у Росії – компанія «Небесна механіка». Її покупці: федерація ветеранів збройних конфліктів «Рись» (засновник внесений до бази «Миротворець»), Камчатська крайова рада ветеранів війни та праці, а також магазин на Ozon, де закуповуються російські військові.

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Сама ж «Небесна механіка» отримує дрони від казахстанської «Аспан Арба», яка існує з квітня 2022 року. Її засновник – власник «Небесної механіки» Ілля Гольберг.

Російська фірма «Стек» ввозить комплектуючі для виробництва електроніки для ФСБ, розвідки та Міноборони. Її постачальник – Da Group 22 із Казахстану, яка закуповує чіпи у німецької Elix-st. Володіє казахстанською та німецькою фірмами сім'я російських бізнесменів, на прізвище Чернет.

Нагадаємо, Австралія запровадила нові санкції проти Росії через загарбницьку війну проти України. Зокрема, під обмеження потрапила нафтова компанія «Роснефть», золотодобувна компанія та низка банків.

До слова, ЄС не планує формально вводити обмеження проти російської державної атомної компанії «Росатом» у своєму одинадцятому пакеті санкцій.