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Банки Нідерландів знайшли «дитячу» причину, щоб не заморожувати активи підсанкційних росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Банки Нідерландів знайшли «дитячу» причину, щоб не заморожувати активи підсанкційних росіян
Банки Нідерландів визнали, що не можуть дотримуватись плану санкцій проти громадян РФ
фото з відкритих джерел

Банки у Нідерландах, нібито, не можуть дотримуватись санкцій, через різне написання та транслітерацію прізвищ росіян, які перебувають у санкційних списках

Майже через півтора роки після початку російського вторгнення в Україну третина банків та інших фінансових установ Нідерландів не можуть відстежити та заморозити активи росіян зі списку санкцій. До такого висновку прийшов De Nederlandsche Bank після власного розслідування. Регулятор фінансового сектору країни придивився до 31 фінустанови, які повинна виконувати санкції проти Росії. Про це пише Нідерландська телерадіомовна корпорація.

Представник ЦБ Мартен Гелдерман розповів, що коли йдеться про прості операції, які легко відстежити, то виявляється, що санкції виконують близько 95% установ. Однак із складнішими випадками справляються не всі банки. Особливу проблему представляє різне написання прізвищ і помилки, що виникають у зв'язку з цим. Наприклад, якщо Путін англійською пишеться як Putin, то нідерландською – Poetin.

«Це воістину помилки рівня дитячого садка. У списках санкцій ім'я та прізвище особи, на яку накладено санкції, часто вказані англійською, голландською, російською, українською мовами, а також додається додаткове написання, якщо раніше воно було неправильним», – зазначила адвокат Хелен Овер де Лінден, яка працює над дисертацією про санкції. 

Голландська банківська асоціація визнала, що існують труднощі у застосуванні санкцій, частково через «швидкість та складність завдань, які доводиться вирішувати банкам». Загалом у списку санкцій числяться 1473 особи, а також 207 організацій, зокрема виробники зброї та Центробанк РФ.

Відразу після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження перших обмежень Нідерланди заморозили російські активи лише на 6 млн євро. Це викликало велике невдоволення в Палаті представників, після чого до літа влада змогла довести кількість заблокованих коштів до 640 млн євро. Проте з того часу процес зупинився. Через рік війни загальна сума збільшилася лише до 644,5 млн євро, що експерти вважають «нульовим прогресом».

На початку червня стало відомо, що Євросоюз завершує розробку нових заходів щодо заморожування активів осіб, які були викриті в обході санкцій. Пакет уже схвалив Європарламент. Нові правила передбачають створення спеціальних підрозділів, які відстежуватимуть потоки коштів та майно, що підпадають під заморожування. У результаті країни ЄС зможуть вживати негайних заходів для утримання ідентифікованих активів, не чекаючи на офіційне розпорядження влади. Крім цього, правила можуть поширити коштом, джерело яких встановлено чи помер. Загальна сума заморожених активів росіян у ЄС  становить  24,1 млрд. євро, а Центробанку – 200 млрд. євро. 

Нагадаємо, прокуратура Нідерландів заарештувала ділянку в передмісті Амстердама, яке належить Йоріту Фаассену – колишньому чоловікові дочки диктатора Володимира Путіна Марії Воронцовій. Арешт землі означає, що проти Фаасена порушено кримінальну справу, каже юрист Хелен овер де Лінден. Інтерес правоохоронців також підтвердив знайомий колишнього зятя Путіна. За його словами, через це Фассен, який нещодавно прилітав до Амстердама, був змушений терміново повернутися до Росії. Проте деталей претензій голландської влади співрозмовник повідомити не зміг.

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Теги: санкції банк Європарламент путін Нідерланди майно

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