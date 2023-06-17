Мирні ініціативи ПАР: делегація з Африки прибула на переговори до Путіна
Зустріч лідерів відбувається в Санкт-Петербурзі
Лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Делегація спілкуватиметься щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбудеться в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє пресслужба президента ПАР.
Після візиту до України, сьогодні вдень, 17 червня, президент ПАР Сиріл Рамафоса разом із главами держав Замбії, Коморських островів і Сенегалу та главами урядів Конго-Браззавіля, Єгипту й Уганди зустрінуться з Путіним «для пошуку шляхів до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, що призвів до руйнівних економічних наслідків, загибелі людей і глобальної нестабільності».
Зазначається, що Рамафоса повернеться до ПАР 18 червня.
Нагадаємо, 16 червня до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.
Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.
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