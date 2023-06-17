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Мирні ініціативи ПАР: делегація з Африки прибула на переговори до Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мирні ініціативи ПАР: делегація з Африки прибула на переговори до Путіна
Рамафоса повернеться до ПАР 18 червня
фото з відкритих джерел

Зустріч лідерів відбувається в Санкт-Петербурзі

Лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Делегація спілкуватиметься щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбудеться в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє пресслужба президента ПАР.

Після візиту до України, сьогодні вдень, 17  червня, президент ПАР Сиріл Рамафоса разом із главами держав Замбії, Коморських островів і Сенегалу та главами урядів Конго-Браззавіля, Єгипту й Уганди зустрінуться з Путіним «для пошуку шляхів до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, що призвів до руйнівних економічних наслідків, загибелі людей і глобальної нестабільності».

Зазначається, що Рамафоса повернеться до ПАР 18 червня.

Нагадаємо, 16 червня до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Читайте також: Президент ПАР представив «мирний план» Африки щодо України
 
Теги: президент переговори Африка Південно-Африканська республіка путін війна

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