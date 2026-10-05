У Путіна стався психологічний перелом стосовно України – ексрадник диктатора

Андрій Ілларіонов звернув увагу, що російський диктатор почав скаржитися на дії України та говорити про «дзеркальну відповідь», чого раніше у його риториці не було

Риторика російського диктатора Володимира Путіна щодо України зазнала помітних змін, які можуть свідчити про вимушене визнання її військової сили та здатності чинити опір Росії. Таку оцінку висловив економіст та колишній радник Путіна з економічних питань Андрій Ілларіонов у розмові з журналісткою Наталією Мосейчук, інформує «Главком».

Ілларіонов звернув увагу на останній виступ Путіна на засіданні Валдайського клубу. За його словами, російський диктатор почав інакше описувати війну та роль України у ній.

Зокрема, економіст стверджує, що під час цього виступу Путін жодного разу не використав термін «спеціальна військова операція», натомість почав прямо говорити про війну.

«До речі, Путін тепер вже визнає, що це він веде війну. Більше того, він веде війну не тільки проти України, але й проти Європи. Він сам про це сказав», – зазначив Ілларіонов.

На його думку, ще показовішою стала зміна того, як Путін говорить безпосередньо про Україну. Раніше російський диктатор регулярно висловлював претензії до США, НАТО, Великої Британії та європейських держав, однак тепер почав скаржитися саме на дії української сторони.

Ілларіонов звернув увагу на заяви Путіна про українські удари та твердження російського диктатора, що Москва нібито лише відповідає на них. На думку економіста, це суттєво відрізняється від риторики початку повномасштабного вторгнення, коли Кремль демонстрував упевненість у здатності швидко досягти своїх цілей в Україні.

Саме цю зміну Ілларіонов назвав психологічним переломом у ставленні Путіна до України. «У нього відбувся важливий психологічний перелом. Він вже сприймає Україну не як місце, яке він може легко завоювати і там розібратися», – заявив економіст.

Особливу увагу Ілларіонов звернув на слова Путіна про «дзеркальні відповіді» на українські дії. На його думку, сама така постановка питання означає, що російський диктатор фактично почав сприймати Україну як рівнозначного противника.

«Він визнав, що Україна для нього виступає на тому ж рівні, як і Росія. Ви розумієте? Він каже, ми будемо зеркально відповідати», – сказав Ілларіонов.

Економіст вважає, що йдеться про вимушене визнання Росією військових можливостей України та її здатності протистояти агресії.

«Це важливо, що в нього відбувся психологічний перелом. Це визнання, змушене визнання реальної воєнної сили, реальної сили, реального супротиву, яке показує Україна. Це перший, може не перший, але дуже важливий психологічний перелом», – наголосив він.

Пізніше під час розмови Ілларіонов ще раз повернувся до цієї тези. За його оцінкою, останній виступ Путіна на Валдайському клубі «якісно відрізняється» від попередніх саме ставленням російського диктатора до України. «Він сприймає Україну зараз рівною Росії, чого раніше не було», – заявив економіст.

Ілларіонов підкреслив, що вважає особливо важливим те, що така зміна, за його оцінкою, походить безпосередньо від самого Путіна, а не є оцінкою західних політиків чи експертів.

«Ніколи цього не було. Тобто це визнання не з Брюсселя, не з Вашингтона, не з Нью Йорка, не з якогось іншого місця. Це визнання з Москви, з Кремля, і це сказав саме Путін. Він почав визнавати Україну рівною самому собі. Це дуже важливий фактор», – підсумував Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов – російський економіст, який у 2000–2005 роках працював радником Володимира Путіна з економічних питань. Також він був особистим представником російського диктатора у «Групі восьми» (G8). Після відставки Ілларіонов став критиком російської влади та політики Кремля. Нині він живе у США, де займається дослідницькою та аналітичною діяльністю і працює старшим науковим співробітником Центру безпекової політики.

Нагадаємо, під час виступу на засіданні клубу «Валдай» Путін заявив, що Росія нібито «не починала воювати», а була змушена «захищати себе зі зброєю в руках». Російський диктатор також неодноразово говорив про українські удари та називав атаки РФ «дзеркальною відповіддю» на дії України. Раніше Путін визнав і проблеми російських нафтопереробних підприємств унаслідок українських атак.