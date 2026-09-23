Путін звернувся до російських військових після завершення виборів

Російський диктатор заявив, що не сумнівається у досягненні всіх цілей, які поставив Кремль

Президент Росії Володимир Путін після завершення парламентських виборів у РФ звернувся до російських військових, які перебувають на передовій. Він заявив, що голосування нібито свідчить про «підтримку армії» та «віру громадян у перемогу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського диктатора.

«Зараз хочу звернутися до наших бійців і командирів на передовій лінії. Хочу, щоб ви знали, товариші, що це голосування за вас», – сказав Путін.

За його словами, росіяни «вірять вам, вірять у нашу перемогу» та вважають військових героями. Путін також заявив, що не сумнівається у досягненні всіх цілей, які Кремль поставив у межах так званої «спеціальної воєнної операції».

Окремо російський президент заявив, що активна участь громадян у виборах свідчить про їхні надії на виконання завдань із «укріплення Росії». Він також подякував росіянам за участь у голосуванні. Примітно, що звернення з'явилося після прямого заклику президента США Дональда Трампа сісти за стіл переговорів та завершити війну.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України раніше закликала громадян на тимчасово окупованих територіях не брати участі у російських «виборах». Українська сторона наголошує, що проведення Росією голосування на окупованій території не змінює її правового статусу.