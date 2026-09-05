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Голова Асоціації ритейлерів розповів, як торгові мережі змінюють логістику

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Голова Асоціації ритейлерів розповів, як торгові мережі змінюють логістику
Порушення логістики може впливати на постачання товарів до магазинів
фото: glavcom.ua

«Більше прямих поставок і резервних складів»

Великі торговельні мережі в Україні вже мають резервні маршрути та альтернативні склади на випадок російських ударів по логістичній інфраструктурі. Після останніх атак ритейлери ще активніше розосереджуватимуть запаси та шукатимуть альтернативу великим розподільчим центрам. Про це в коментарі «Главкому» розповів голова Асоціації ритейлерів Андрій Жук.

За його словами, великі розподільчі центри очікувано стали однією з важливих цілей Росії в інфраструктурній війні. Тому великі мережі заздалегідь готували сценарії роботи на випадок втрати окремих логістичних об'єктів.

«Великі мережі вже мають резервні маршрути, альтернативні склади та сценарії роботи у разі втрати окремих об'єктів. Після останніх ударів цей процес лише прискориться», – зазначив голова Асоціації ритейлерів.

Однією з відповідей на атаки РФ стане подальша децентралізація логістики. Зокрема, ритейлери можуть активніше використовувати прямі поставки товарів від виробників і дистриб'юторів безпосередньо до магазинів. «Ми побачимо більше прямих поставок від виробників і дистриб'юторів у магазини, регіональних і резервних складів, розподілу запасів між кількома локаціями», – пояснив Жук.

Водночас повністю відмовитися від великих розподільчих центрів торговельним мережам невигідно. Децентралізована система потребує більшої кількості транспорту та персоналу, додаткових складських площ і складнішого управління. Єдиної підтвердженої оцінки, наскільки така модель дорожча для ритейлерів, наразі немає.

При цьому масового перенесення складської інфраструктури з Київської області у більш спокійні регіони поки не спостерігається. Натомість компанії можуть дедалі частіше розподіляти критично важливі запаси між різними локаціями.

«Швидше йдеться про розосередження: компанії намагатимуться не концентрувати весь критичний запас в одному місці та матимуть резервні потужності в різних регіонах», – зазначив він.

Така модель збільшуватиме відстань перевезень і, відповідно, витрати торговельних мереж на логістику. У перспективі частина додаткових витрат може позначитися на собівартості товарів. Однак наразі зарано говорити, наскільки саме це може вплинути на ціни для покупців.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що російські удари по складській інфраструктурі наразі не створюють загрози тривалого дефіциту продовольства. За його словами, українцям немає потреби формувати запаси продуктів на кілька місяців, хоча в умовах війни варто мати вдома базовий запас їжі.

Висоцький пояснив, що знищення та пошкодження складів змушує компанії перебудовувати логістичні ланцюги, через що можливі тимчасові затримки з доставкою окремих товарів. Водночас це не означає їхнього довгострокового зникнення з полиць. Міністр також припустив, що додаткові логістичні витрати можуть спричинити зростання цін на продукти в середньому приблизно на 2,5%

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Теги: економіка війна бізнес продукти магазин супермаркет

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