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Росія атакувала Київщину під час візиту представників Трампа: є загиблі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія атакувала Київщину під час візиту представників Трампа: є загиблі
Служби продовжують працювати на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки
фото6 ДСНС

У Бучанському районі внаслідок російської атаки загинули двоє людей, служби продовжують ліквідовувати наслідки удару

Київщина знову зазнала російської атаки. У Бучанському районі загинули двоє людей. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

За його словами, російські війська також пошкодили цивільну інфраструктуру області. Серед пошкоджених об'єктів – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

У Фастівському районі рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок атаки. Інформації про постраждалих у цьому районі наразі не надходило.

Напередодні, 4 вересня, наслідки російських атак зафіксували у п'яти районах Київщини. Тоді було пошкоджено 28 об'єктів, серед яких житлові будинки, склади, заклади освіти, транспорт та адміністративна будівля.

Нова атака відбулася на тлі візиту представників президента США Дональда Трампа до Росії та запланованої поїздки американських представників до Києва. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по Москві на час переговорного процесу та очікує аналогічного кроку від Росії щодо Києва.

Служби продовжують працювати на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки. Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Теги: війна обстріл Київщина переговори

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