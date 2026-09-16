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Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми
Путін закликав росіян прийти на вибори
скриншот з відео

Очільник Кремля закликав громадян прийти на вибори та пов'язав голосування з війною проти України

Російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до громадян РФ напередодні виборів депутатів Державної думи, голосування на яких триватиме з 18 до 20 вересня. Він закликав росіян взяти участь у виборах та заявив, що їхній вибір має продемонструвати підтримку російських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін висловив сподівання, що за підтримки виборців перемогу здобудуть кандидати, яких він назвав «найдостойнішими» та «справжніми патріотами». За його словами, вони нібито вже довели свою відданість Росії.

Також очільник Кремля назвав участь у виборах відповідальністю та «внеском у зміцнення країни». Окрему частину звернення він присвятив війні та російським військовим.

Путін заявив, що вибір росіян має показати, що за військовими РФ «стоять мільйони людей». Він також назвав участь у голосуванні «спільною відповіддю» тим, хто, за його словами, хоче послабити Росію, стримати її розвиток та позбавити можливості самостійно визначати своє майбутнє.

Голосування на виборах депутатів Держдуми IX скликання відбуватиметься протягом трьох днів – 18, 19 та 20 вересня. Загалом росіяни обиратимуть 450 депутатів: 225 – за партійними списками, ще стільки ж – в одномандатних округах. До федерального бюлетеня увійшли десять партій.

Формально вибори указом Путіна призначені на 20 вересня, однак російська Центральна виборча комісія встановила триденне голосування – з 18 до 20 вересня.

До слова, антирейтинг російської партії влади «Єдина Росія» продовжує зростати напередодні виборів до Державної думи. Уже понад чверть опитаних росіян заявили, що за жодних обставин не готові підтримати політичну силу, яку пов'язують із Володимиром Путіним. 

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Теги: росія вибори в Росії путін

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