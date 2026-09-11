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Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни
Попит на овоч зростає, а якісну продукцію фермери дедалі частіше залишають для зберігання
фото: glavcom.ua

Фермери підвищують ціни на овоч через активні закупівлі та обмежену пропозицію якісної продукції

На українському ринку почала дорожчати ріпчаста цибуля. Фермери поступово підвищують ціни на овоч на тлі активного попиту з боку оптових компаній та роздрібних мереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Наразі українські виробники продають ріпчасту цибулю по 13–20 грн за кілограм. За тиждень ціни зросли в середньому на 21%.

Середня ціна цибулі нового врожаю
Середня ціна цибулі нового врожаю
скриншот east-fruit.com

Основною причиною подорожчання є активізація закупівель з боку оптових компаній та супермаркетів. Частину продукції закуповують для подальшого зберігання.

Водночас на ринку спостерігається обмежена пропозиція цибулі високої якості. Фермери намагаються закладати якісну продукцію на зберігання, тому обсяги овоча, доступного для поточних продажів, залишаються обмеженими.

Скільки коштує цибуля в супермаркетах

У роздрібних мережах ціни на звичайну ріпчасту цибулю наразі перебувають у межах близько  20 –22 грн за кілограм.

Зокрема:

  • NOVUS – 19,49 грн/кг;
  • Auchan – 19,50 грн/кг;
  • Megamarket – 19,50 грн/кг;
  • АТБ – 19,59 грн/кг;
  • «Сільпо» – 22 грн/кг.

Ціни в онлайн-магазинах можуть відрізнятися залежно від міста, конкретного магазину та наявності акцій.  Водночас нинішнє зростання цін на фермерському рівні ще не означає різкого подорожчання овоча у роздрібних мережах.

У мережі Novus найдешевша ріпчаста цибуля коштує 19,49 грн/кг, а фасовану можна придбати по 65,99 грн за 1,5 кг.

Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни фото 1
скриншот сайту novus.zakaz.ua
Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни фото 2
скриншот сайту novus.zakaz.ua

В АТБ наразі доступна одна пропозиція звичайної ріпчастої цибулі – її продають по 19,59 грн за кілограм.

Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни фото 3
скриншот сайту atbmarket.com

А от у «Сільпо» ціна на цибулю вказана за 100 г – 2,20 грн, а фасовану можна купити по 64,99 грн за кг.

Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни фото 4
скриншот сайту silpo.ua

 

Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни фото 5
скриншот сайту silpo.ua

Що буде з цінами далі

Попри нинішнє зростання вартості, учасники ринку не очікують тривалого дефіциту ріпчастої цибулі. Збирання врожаю в Україні ще триває, а пропозиція продукції, за оцінкою EastFruit, залишатиметься достатньою щонайменше до середини жовтня.

Тому нинішнє подорожчання може мати тимчасовий характер. Подальша динаміка цін залежатиме від обсягів пропозиції, попиту та темпів збирання врожаю.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на початку вересня фермери скаржилися на низькі закупівельні ціни на цибулю та проблеми зі збутом урожаю. В окремих господарствах овоч пропонували закуповувати приблизно по 3 грн за кілограм, через що частину врожаю було невигідно збирати з поля.

Водночас аграрії попереджали про можливі наслідки такої ситуації для наступного сезону. Через низьку рентабельність вирощування фермери можуть скоротити площі під цибулею, що надалі здатне вплинути на обсяги пропозиції та ціни.

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Теги: ціни Україна овочі

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