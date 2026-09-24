AP: Прийом Сі Цзіньпіна у Вашингтоні нагадав урочисту зустріч Путіна на Алясці

Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона 23 вересня

Розстелена під Вашингтоном 30-метрова червона доріжка для китайського лідера Сі Цзіньпіна нагадувала подібну церемонію, яку США влаштували для Володимира Путіна під час його прильоту на американську авіабазу на Алясці влітку 2025 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Цього разу китайського лідера та його дружину Пен Ліюань особисто зустрічали Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп. Програму прийому доповнили салютом із 21 гармати, прольотом двох бомбардувальників B1, почесною вартою різних родів військ, а також виконанням державних гімнів і прапорами обох країн.

Торішня зустріч із російським диктатором мала дещо інший формат: у серпні 2025 року Путіна зустрічав лише Трамп без дружини, після чого вони разом вирушили в президентському лімузині на переговори щодо припинення війни в Україні, які зрештою виявилися невдалими.

Путін та Трамп на Алясці фото: The White house/Facebook

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбулася 15 серпня 2025 року на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон поблизу Анкориджа на Алясці.