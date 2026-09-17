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Зеленський розповів про подвиг рятувальників під час повномасштабної війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів про подвиг рятувальників під час повномасштабної війни
Від початку великої війни майже тисяча працівників ДСНС отримали державні нагороди, шестеро стали Героями України
скриншот з відео

Президент окремо закликав пам'ятати рятувальників, які загинули під час виконання службових обов'язків

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій із професійним святом – Днем рятівника. Він подякував фахівцям ДСНС за роботу та наголосив на їхній ролі під час повномасштабної війни, пише «Главком».

Зеленський зазначив, що сьогодні в системі ДСНС працюють 56 тисяч фахівців, серед яких понад 10 тисяч жінок. За його словами, це люди, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших.

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«Це все люди, яким не байдуже, що буде з іншими, і це все – надзвичайне служіння добру і людяності», – сказав президент. За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни майже тисяча рятувальників були відзначені державними нагородами України.

Шестеро працівників ДСНС отримали найвище державне звання – Герой України із врученням ордена «Золота Зірка». Двоє з них удостоєні звання посмертно. Президент окремо закликав пам'ятати рятувальників, які загинули під час виконання службових обов'язків.

«Прошу памʼятати кожного й кожну – усіх рятувальників, які, захищаючи людей, захищаючи життя, віддали свої життя», – наголосив Зеленський. Він також подякував працівникам ДСНС за їхню службу та порятунок людей. «Дякую, що рятуєте життя та людей!» – сказав глава держави.

 

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Теги: ДСНС війна Володимир Зеленський рятувальники

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