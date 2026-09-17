Зеленський розповів про подвиг рятувальників під час повномасштабної війни

Президент окремо закликав пам'ятати рятувальників, які загинули під час виконання службових обов'язків

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій із професійним святом – Днем рятівника. Він подякував фахівцям ДСНС за роботу та наголосив на їхній ролі під час повномасштабної війни, пише «Главком».

Зеленський зазначив, що сьогодні в системі ДСНС працюють 56 тисяч фахівців, серед яких понад 10 тисяч жінок. За його словами, це люди, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших.

«Це все люди, яким не байдуже, що буде з іншими, і це все – надзвичайне служіння добру і людяності», – сказав президент. За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни майже тисяча рятувальників були відзначені державними нагородами України.

Шестеро працівників ДСНС отримали найвище державне звання – Герой України із врученням ордена «Золота Зірка». Двоє з них удостоєні звання посмертно. Президент окремо закликав пам'ятати рятувальників, які загинули під час виконання службових обов'язків.

«Прошу памʼятати кожного й кожну – усіх рятувальників, які, захищаючи людей, захищаючи життя, віддали свої життя», – наголосив Зеленський. Він також подякував працівникам ДСНС за їхню службу та порятунок людей. «Дякую, що рятуєте життя та людей!» – сказав глава держави.