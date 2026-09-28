Серед постраждалих – вісім дітей. З'явилися фото наслідків удару по Харкову

Зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок

У Салтівському районі Харкова кількість постраждалих збільшилася до 22 людей. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ворожої атаки, передає «Главком».

За даними влади, серед 22 постраждалих є вісім дітей.

«12-річний та восьмирічний хлопчики госпіталізовані. Трирічна дівчинка, дев'ятирічний хлопчик, семирічна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці», – уточнив Синєгубов.

Очільник ОВА додав, що зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок. «Ворожий удар прийшовся в другий поверх багатоквартирного будинку. Зафіксовано руйнування другого та третього поверхів житлового будинку», – зазначив він.

На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків, поліція.

Нагадаємо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.

Зауважимо, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.