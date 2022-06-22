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  4. Путін поклав гвоздики до стел українських міст, які обстрілюють росіяни (відео)
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    Політика

    Путін поклав гвоздики до стел українських міст, які обстрілюють росіяни (відео)

    Путін не соромиться покладати квіти на стели українських міст, які Росія обстрілює протягом нинішньої війни - Путін поклав гвоздики до стел українських міст, які обстрілюють росіяни (відео)
    Путін не соромиться покладати квіти на стели українських міст, які Росія обстрілює протягом нинішньої війни
    фото: скріншот

    Хазяїн Кремля традиційно відзначив день початку радянсько-німецької війни

    Володимир Путін у День пам’яті і скорботи поклав квіти до стел «міст-героїв». Про це повідомила пресслужба президента Росії.

    У списку цих населених пунктів, яким присвоєні почесні звання після Другої світової війни, є й українські міста: зокрема, Київ та Одеса, які зазнали обстрілів під час повномасштабного російського вторгнення 2022 року, а також окуповані 2014-го рашистськими військами Керч і Севастополь.

    Відео церемонії оприлюднив прокремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

    Також президент Росії взяв участь у церемонії покладання вінка до символічної могили Невідомого солдата у Олександрівському саду біля Кремля.

    Нагадаємо, що точнісінько такий ритуал у виконанні Путіна був зафіксований і на День перемоги 9 травня.

    Тоді президент Росії також поклав квіти до стел українських міст, які російська армія обстрілює, починаючи з 24 лютого.

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    Теги: росія Київ Одеса війна путін Севастополь Україна
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    Путін поклав гвоздики до стел українських міст, які обстрілюють росіяни (відео)