Путін поклав гвоздики до стел українських міст, які обстрілюють росіяни (відео)

Путін не соромиться покладати квіти на стели українських міст, які Росія обстрілює протягом нинішньої війни

Хазяїн Кремля традиційно відзначив день початку радянсько-німецької війни

Володимир Путін у День пам’яті і скорботи поклав квіти до стел «міст-героїв». Про це повідомила пресслужба президента Росії.

У списку цих населених пунктів, яким присвоєні почесні звання після Другої світової війни, є й українські міста: зокрема, Київ та Одеса, які зазнали обстрілів під час повномасштабного російського вторгнення 2022 року, а також окуповані 2014-го рашистськими військами Керч і Севастополь.

Відео церемонії оприлюднив прокремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Також президент Росії взяв участь у церемонії покладання вінка до символічної могили Невідомого солдата у Олександрівському саду біля Кремля.

Нагадаємо, що точнісінько такий ритуал у виконанні Путіна був зафіксований і на День перемоги 9 травня.

Тоді президент Росії також поклав квіти до стел українських міст, які російська армія обстрілює, починаючи з 24 лютого.