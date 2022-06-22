Путін поклав гвоздики до стел українських міст, які обстрілюють росіяни (відео)
Хазяїн Кремля традиційно відзначив день початку радянсько-німецької війни
Володимир Путін у День пам’яті і скорботи поклав квіти до стел «міст-героїв». Про це повідомила пресслужба президента Росії.
У списку цих населених пунктів, яким присвоєні почесні звання після Другої світової війни, є й українські міста: зокрема, Київ та Одеса, які зазнали обстрілів під час повномасштабного російського вторгнення 2022 року, а також окуповані 2014-го рашистськими військами Керч і Севастополь.
Відео церемонії оприлюднив прокремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.
Також президент Росії взяв участь у церемонії покладання вінка до символічної могили Невідомого солдата у Олександрівському саду біля Кремля.
Нагадаємо, що точнісінько такий ритуал у виконанні Путіна був зафіксований і на День перемоги 9 травня.
Тоді президент Росії також поклав квіти до стел українських міст, які російська армія обстрілює, починаючи з 24 лютого.