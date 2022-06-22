Велика радянська брехня: що росіяни відзначають 22 червня

Путінська Росія продовжує культивувати радянський міф про напад Німеччини «без оголошення війни»

22 червня 1941 року в Росії відзначається «День пам’яті і скорботи», оскільки саме цього дня розпочалася німецько-радянська війна, відома в радянській та російській історіографії як «Велика вітчизняна війна».

Головний воєнний міф СРСР

Початок «Великої вітчизняної» традиційно називають в Росії «віроломним», про це заявляв у своїх промовах навіть президент країни Володимир Путін.

Цей міф народився у перший же день німецько-радянської війни, оскільки тодішній заступник голови уряду В’ячеслав Молотов заявив у зверненні до громадян СРСР, що Німеччина напала «без пред’явлення жодних претензій».

Насправді ж перед початком бойових дій посол Німеччини в Радянському Союзі Вернер фон Шуленбург передав Молотову (який займав посаду міністра закордонних справ СРСР) офіційну ноту МЗС Німеччини. Такий же документ у Берліні передав тамтешньому радянському послу Володимиру Деканозову міністр закордонних справ Третього Рейху Йоахім фон Ріббентроп.

Чому ж Німеччина напала на Радянський Союз

У ноті пояснювалися причини початку війни. По-перше, СРСР, попри попередні домовленості, проводив підривну роботу проти Німеччини на окупованих територіях Польщі та у країнах Європи. Зокрема, радянські війська 1940 року окупували частину Румунії, яка була союзником Німеччини (нині це територія Молдови та частина України – Чернівецька область та південь Одеської). Пізніше, у січні 1941-го, СРСР намагався організувати у Румунії путч, скинувши законний уряд. За путчем, йшлося у ноті, «стояли більшовицькі агенти Москви».

Крім того, Німеччина звинуватила СРСР у нагнітанні антинімецької істерії: «Зовнішня політика ставала ще більш ворожою по відношенню до Німеччини».

Третім пунктом обвинувачення було те, що Радянський Союз зібрав на кордоні з Німеччиною велику кількість військ, які були розгорнуті та готові до нападу.

Таким чином, напад 22 червня 1941 року був, з точки зору нацистської Німеччини, превентивним ударом, аби убезпечити себе від «удару в спину» від колишнього союзника, який «порушив договір і угоди».

Втім, у радянські часи про претензії Німеччини воліли не згадувати, схожою є інтерпретація подій 22 червня 1941 року і у путінській Росії.

Як Росія відзначає 22 червня нині

Після початку «спеціальної військової операції» українці помітили схожість подій 1941 та 2022 року. Тепер вже правитель Росії звинуватив своїх сусідів у тому, що ті спровокували його на початок військових дій. А самі військові дії розпочалися, зокрема, із обстрілу Києва – як і у радянсько-німецькій війні. Цей факт початку «Великої вітчизняної» був навіть зафіксований у вірші поета Бориса Ковинєва:

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война

22 червня в Росії традиційно відбуваються заходи, в яких не згадується про причини початку війни 1941 року. Так, Володимир Путін планує покласти вінок до могили Невідомого солдата біля Кремля.

У багатьох містах РФ та на окупованій рашистами території України цього року відбувається акція «Свіча пам’яті».

Російські провладні ЗМІ та канали в соцмережах і месенджерах публікують кадри хроніки початку війни.